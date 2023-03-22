Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Також вона розповіла, як вплинула на ситуацію в Чорному морі "бавовна" у Криму.

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Як "бавовна" вплинула на ситуацію у Чорному морі

22 березня вибухи лунали в Севастополі в районі Південної бухти, яку перекрили. За словами Гуменюк, наразі окупанти скоригували корабельне угруповання – збільшилось вдвоє у відкритому морі. Оскільки загарбники усвідомили, що у бухті не так спокійно, там відбуваються певні активності.

Вони збільшили кількість кораблів у відкритому морі, роззосередили їх. Але серед цих кораблів є два надводні ракетоносії, які можуть мати спорядження у 16 ракет,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Чи очікувати масовану атаку

Гуменюк вважає, що, враховуючи певну активність ворожої авіації протягом сьогоднішньої доби, можна говорити про те, що рівень загрози ракетного удару є досить високим.

"Це навряд чи буде масований удар. Скоріш за все, вони будуть дотримуватися практики точкових ракетних ударів", – додала вона.

Наєв назвав потенційні цілі нових російських атак

Нещодавно командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що основна ціль окупантів – це енергетичні об'єкти України. Наприклад, один із таких прийомів – це завдання комбінованих ударів з декількох напрямків різними засобами ураження, включаючи Х-31П, Х-59, Х-22 і "Кинжали".

У такий спосіб ворог ускладнює роботу нашої ППО – ці повітряні цілі мають різні характеристики і характер польоту.