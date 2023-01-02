Ракетоносители зашли за новыми запасами: в ВСУ рассказали, какие корабли Россия держит в Черном море
После массированной атаки 29 декабря российские военные корабли, способные нести ракеты, зашли в пункты базирования. Однако в Черном море Россия сконцентрировала 7 других кораблей.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что в Черном море штормовая ситуация. По ее словам, море снова на нашей стороне.
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Россия держит в Черном море большой десантный корабль
Шторм заставил российские ракетоносители войти в пункты базирования. Гуменюк рассказала, что после атаки 29 декабря вражеские корабли зашли для пополнения запасов.
Вместе с тем, она прокомментировала информацию представителя Одесского ОВА Сергея Братчука. Он сообщил, что в Черном море на боевом дежурстве до 7 вражеских кораблей.
Гуменюк подчеркнула, что в Черном море нет ракетоносителей. Суда, о которых писал Братчук, – это представители другого направления деятельности. Среди них один большой десантный корабль.
Представитель ОК "Юг" заявила, что таким образом Россия пытается показать свое присутствие, а не высадить десант. Она подчеркнула, что для высадки десанта не способствует погода.
Россия атакует Украину "Калибрами" из Черного моря
- Перед массированной атакой 29 декабря Россия держала в Черном море 4 носителя "Калибров", общий залп которых составлял до 24 ракет После обстрела русские корабли остались без "Калибров".
- Всего оккупанты выпустили по Украине 69 крылатых ракет, из которых наши силы ПВО уничтожили 54. Также в течение 31 декабря – 2 января украинские воины сбили 13 ракет.
- Больше всего от ракетных обстрелов пострадали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и Краматорск.