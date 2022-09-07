На Донбассе у россиян дилемма – разворачивать оперативные резервы или обороняться от ВСУ, – Великобритания

Украинские военные продолжают продвигаться сразу по нескольким направлениям. И это ставит противника перед выбором без фактического выбора. Ведь речь идет о дальнейшем поражении.

На фоне достижений ВСУ на Юге, а также на Востоке и других направлениях оккупанты вынуждены выбирать. Наступать или обороняться.

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ВСУ испытывают российское войско

В разведке Великобритании отметили, что за прошедшие сутки сразу на трех фронтах идут ожесточенные бои. Речь идет о противостоянии под Харьковом, на Донбассе, а также в Херсонской области. И все это изрядно напрягает врага.

Согласно имеющимся данным, оккупанты планировали наступать на Бахмут. Об этом также свидетельствовали сведения Генштаба за последние несколько недель. Последним же штрихом стал приказ путина захватить Донецкую область до 15 сентября. Но не произошло, как врагу хотелось.

На Донецком направлении перед врагом встала дилемма. Он должен выбирать между развертыванием оперативных резервов, чтобы поддержать наступление на Бахмут. Или же сделать приоритетной позицию обороны, учитывая активное продвижение ВСУ на Юге.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время войско россии проходит большую проверку. А все потому, что его ждут сразу несколько угроз, разбросанных на расстоянии в 500 километров. Так что врагу нужно будет хоть как-то скоординировать оперативный план. А также произвести перераспределение имеющихся ресурсов. И сделать это так, чтобы обошлось без откровенных поражений.

Что касается поражений, то не лишним будет упоминание о потерях врага. Заметим, что накануне количество ликвидированных оккупантов уже перевалило за отметку в 50 тысяч.

ВСУ продолжают уничтожать захватчиков

С начала полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить уже 50 610 российских бойцов. А за минувшие сутки билеты на концерт кобзона получили 460 врагов. И это лишь приблизительные цифры, ведь точно подсчитать потери оккупантов в зонах ведения боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на металлолом превратили 2 097 танков, 4 520 боевых бронированных машин, 1 194 артиллерийские системы, 300 РСЗО, 156 средств ПВО, а также 109 единиц специальной техники.

А еще на балансе вражеской армии на 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 БпЛА оперативно-тактического уровня, 214 крылатых ракет, 15 судов и 3 320 автомобилей и автоцистерн меньше.

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