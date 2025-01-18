18 января 2025, 11:00
Россияне оккупировали Времевку, есть продвижение врага на других направлениях: анализ боев ISW
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск и контратаковать, где это возможно. На поле боя произошли определенные изменения, которые зафиксировал в новом отчете Институт изучения войны.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Какие изменения произошли на фронте
- 17 января российские войска захватили Времевку. Враг пытается оккупировать Большую Новоселку и пытается вытеснить украинских военных из этого населенного пункта. Пока неизвестно, будут ли они атаковать непосредственно сам город, или попытаются взять его в клещи.
- Российским войскам удалось продвинуться к главному выступлению Украины в Курской области в результате боев 17 января. Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Викторовки (на юго-восток от Коренево). Бои продолжались к северу от Суджи возле Погребков и Черкасского Поречья; к югу от Суджи возле Махновки; и в лесополосах возле Суджи.
- Оккупантам удалось продвинуться на северо-восток от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Зерновой на севере Волчанска. Кроме того, россияне 16 и 17 января продолжали вести наземные атаки вблизи Тихого.
- Российские войска имели незначительное продвижение на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись на северо-запад вдоль трассы Р-07 Сватово – Купянск на юго-запад от Степовой Новоселовки.
- Также зафиксировано продвижение россиян в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на восток от Зеленого Гая.
- 17 января российские войска продолжали наступление на Лиманском направлении, но продвинулись не имели.
Боевые действия в Украине и России за 18 января / Карты ISW
- Кроме того, враг не имел успеха в продвижении на Северском направлении. Боевые действия происходили в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
- Также оккупанты продолжили вести наступательные действия в направлении Часового Яра, впрочем, без продвижения.
- Российские войска продвинулись на запад от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Леси Украинки на восточной Петровке. Также враг продолжал проводить наземные атаки в самом Торецке, в районе Крымского и Дилиевки и в районе Леонидовки и Щербиновки.
- Зафиксировано продвижение россиян на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, захватили Ясеново, а также продвигались вдоль южного (левого) берега реки Солона к северу от Успеновки.
- Также оккупационным войскам удалось продвинуться на юго-запад от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что, вероятно, части российской 39 мотострелковой бригады могли продвинуться на северо-восток от Сухих Ялов.
- Российские войска проводили ограниченные наземные атаки к северу от Роботино вблизи Новоданиловки, но без продвижения.