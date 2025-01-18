Россияне оккупировали Времевку, есть продвижение врага на других направлениях: анализ боев ISW

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск и контратаковать, где это возможно. На поле боя произошли определенные изменения, которые зафиксировал в новом отчете Институт изучения войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Смотрите также Россия бросает в бой дополнительные резервы, чтобы сохранить темп наступления и охватить Покровск Какие изменения произошли на фронте 17 января российские войска захватили Времевку . Враг пытается оккупировать Большую Новоселку и пытается вытеснить украинских военных из этого населенного пункта. Пока неизвестно, будут ли они атаковать непосредственно сам город, или попытаются взять его в клещи.

. Враг пытается оккупировать Большую Новоселку и пытается вытеснить украинских военных из этого населенного пункта. Пока неизвестно, будут ли они атаковать непосредственно сам город, или попытаются взять его в клещи. Российским войскам удалось продвинуться к главному выступлению Украины в Курской области в результате боев 17 января. Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Викторовки (на юго-восток от Коренево). Бои продолжались к северу от Суджи возле Погребков и Черкасского Поречья; к югу от Суджи возле Махновки; и в лесополосах возле Суджи.

в результате боев 17 января. Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Викторовки (на юго-восток от Коренево). Бои продолжались к северу от Суджи возле Погребков и Черкасского Поречья; к югу от Суджи возле Махновки; и в лесополосах возле Суджи. Оккупантам удалось продвинуться на северо-восток от Харькова . Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Зерновой на севере Волчанска. Кроме того, россияне 16 и 17 января продолжали вести наземные атаки вблизи Тихого.

. Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Зерновой на севере Волчанска. Кроме того, россияне 16 и 17 января продолжали вести наземные атаки вблизи Тихого. Российские войска имели незначительное продвижение на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись на северо-запад вдоль трассы Р-07 Сватово – Купянск на юго-запад от Степовой Новоселовки.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись на северо-запад вдоль трассы Р-07 Сватово – Купянск на юго-запад от Степовой Новоселовки. Также зафиксировано продвижение россиян в направлении Боровой . Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на восток от Зеленого Гая.

. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на восток от Зеленого Гая. 17 января российские войска продолжали наступление на Лиманском направлении, но продвинулись не имели. Боевые действия в Украине и России за 18 января / Карты ISW Кроме того, враг не имел успеха в продвижении на Северском направлении . Боевые действия происходили в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

. Боевые действия происходили в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты продолжили вести наступательные действия в направлении Часового Яра , впрочем, без продвижения.

, впрочем, без продвижения. Российские войска продвинулись на запад от Торецка . Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Леси Украинки на восточной Петровке. Также враг продолжал проводить наземные атаки в самом Торецке, в районе Крымского и Дилиевки и в районе Леонидовки и Щербиновки.

. Геолокационные кадры, опубликованные 16 января, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Леси Украинки на восточной Петровке. Также враг продолжал проводить наземные атаки в самом Торецке, в районе Крымского и Дилиевки и в районе Леонидовки и Щербиновки. Зафиксировано продвижение россиян на Покровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, захватили Ясеново, а также продвигались вдоль южного (левого) берега реки Солона к северу от Успеновки.

. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, захватили Ясеново, а также продвигались вдоль южного (левого) берега реки Солона к северу от Успеновки. Также оккупационным войскам удалось продвинуться на юго-запад от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что, вероятно, части российской 39 мотострелковой бригады могли продвинуться на северо-восток от Сухих Ялов.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, указывают на то, что, вероятно, части российской 39 мотострелковой бригады могли продвинуться на северо-восток от Сухих Ялов. Российские войска проводили ограниченные наземные атаки к северу от Роботино вблизи Новоданиловки, но без продвижения.