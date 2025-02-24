ВСУ продвинулись на Торецком направлении, россияне – на Покровском и Северском: обзор ISW

Украинские защитники и защитницы героически дают отпор российским захватчикам. Наши воины ликвидируют оккупантов и продвигаются на фронте. Впрочем, агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

Как изменилась ситуация на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны – ISW. Смотрите также Начал подтягивать спецподразделения: в ВСУ назвали цели и тактику врага на Покровском направлении Обзор фронта ISW сегодня 23 февраля российские войска продолжили наступательные действия в Курской области . Впрочем, нет ни одного подтвержденного продвижения.

. Впрочем, нет ни одного подтвержденного продвижения. На Харьковском направлении продвижений оккупантов не зафиксировано. 22 и 23 февраля враг вел наступательные действия к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска.

продвижений оккупантов не зафиксировано. 22 и 23 февраля враг вел наступательные действия к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска. Агрессор продолжил наземные атаки на Купянском направлении . Подтверждений продвижения нет.

. Подтверждений продвижения нет. 23 февраля противник продолжал наступление на направлении Боровой , но не продвинулся. 22 и 23 февраля оккупационные войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Загрызово и на южный – в районе Чернещины и Новоегоровки.

, но не продвинулся. 22 и 23 февраля оккупационные войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Загрызово и на южный – в районе Чернещины и Новоегоровки. Захватчики также продолжили наступательные действия на Лиманском направлении . Однако подтверждений продвижения нет.

. Однако подтверждений продвижения нет. Оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении . Аналитики пишут, что геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что враг недавно мог захватить Белогоровку и карьер к югу от населенного пункта.

. Аналитики пишут, что геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что враг недавно мог захватить Белогоровку и карьер к югу от населенного пункта. Российские войска продолжили наступательные действия в направлении Часового Яра, но не продвинулись. Накануне, 22 и 23 февраля, оккупанты наступали возле Часового Яра, на северо-восток – возле Васюковки и на юг – возле Ступочек и Белой Горы.

но не продвинулись. Накануне, 22 и 23 февраля, оккупанты наступали возле Часового Яра, на северо-восток – возле Васюковки и на юг – возле Ступочек и Белой Горы. Украинские защитники продвинулись на Торецком направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что Силы обороны немного продвинулись в западном Торецке.

. Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что Силы обороны немного продвинулись в западном Торецке. Оккупанты продвинулись на Покровском направлении, в частности, на северо-восток и юг от Надиевки, что на юго-запад от Покровска. Ситуация на фронте / Карты ISW Агрессор продолжил наступление на Кураховском направлении . Однако продвижения не зафиксировано.

. Однако продвижения не зафиксировано. Недавно захватчики продвинулись на север от Великой Новоселки . Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к юго-востоку от Днепроэнергии.

. Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к юго-востоку от Днепроэнергии. Враг продолжил наступательные действия на Запорожском направлении , но не продвинулся.

, но не продвинулся. Оккупанты продолжили наступление на Херсонском направлении. Однако продвижений агрессора не зафиксировано.