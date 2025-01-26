Более 150 боестолкновений, активные бои под Покровском: вечерняя сводка Генштаба

26 января российские оккупанты продолжили свое наступление на города и села Украины. За сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. На Покровском направлении враги провели больше всего атак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

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Бои на фронте 26 января

В Генеральном штабе сообщили, что российские войска совершили 31 авиационный удар, применив 41 КАБ, атаковал почти 700 дронами-камикадзе и почти 4000 обстрелял из различных типов вооружения позиций украинских войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Волчанска. ВСУ отбили три атаки, один бой с оккупантами продолжается.

На Купянском направлении противник атаковал украинские позиции 11 раз у Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово. Россияне ударили КАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.

На Лиманском направлении произошло 15 боестолкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районе Грековки, Новоегоровки, Надежды, Зеленого Гая, Макеевки, Ямполовки и Торского. На этом участке до сих пор продолжается один бой.

На Краматорском направлении российские войска наступают недалеко от населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора. За сутки состоялась 21 вражеская атака, одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении россияне пытались вклиниться в оборону ВСУ 8 раз. В районе Торецка все атаки отбиты. Константиновка, Екатериновка и Клебан-Бык оказались под ударом вражеских КАБов.

На Покровском направлении оккупанты в течение дня совершили 70 штурмов. Это направление до сих пор остается самым горячим. Россияне активно действуют вблизи Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного. 6 боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении продолжается три боестолкновения. Россияне 11 раз наступали на позиции ВСУ, пытаясь продвинуться в районе Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении за сутки украинские защитники отбили одну атаку россиян у Новоандреевки.

Тако один раз враг пытался атаковать на Приднепровском направлении, но успеха не имел.

У Курской области российские войска сбросили 29 КАБ и осуществили 395 артиллерийских обстрелов. ВСУ отбили 7 атак противника.

В Генштабе за борьбу в чрезвычайно сложных условиях отметили воинов 425 отдельного штурмового полка "Скала", 46 отдельной аэромобильной бригады, 13 бригады оперативного назначения "Хартия" и 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.