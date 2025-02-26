Россияне оккупировали Новоочеретоватое в Донецкой области и продвигаются на Харьковщине: карта DeepState

Российские оккупанты продвигаются на нескольких участках фронта, имея преимущество в живой силе и технике. Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу, защищая нашу землю. За минувшие сутки военные аналитики заметили продвижение агрессора в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на DeepState. Проект рассказал о позициях, что атаковали российские оккупанты.

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Изменения на фронте за 25 февраля

Как сообщает DeepState, за прошедшие сутки село Новоочеретоватое в Донецкой области перешло под контроль врага. Россияне направляют удары на подконтрольную ВСУ территорию севернее населенного пункта.

Ранее военные аналитики писали, что это село находится под угрозой, ведь оккупанты больше всего давили в направлении Скудного и Бурлацкого, оккупировав Новый Комар и заняв значительную часть Новоочеретоватого. Сейчас россияне подобрались почти вплотную к Бурлацкому и продолжают наступательные действия.

Россияне оккупировали Новоочеретоватое: показываем на карте

Также российские войска продвинулись возле Преображенки неподалеку Покровска и в Тополях на Харьковщине. Оккупанты находятся очень близко к селу и перешли реку Оскол.

Ситуация возле села Тополя: смотрите на карте

Преображенка под контролем ВСУ: карта фронта

На других участках фронта за прошедшие сутки продвижения врага или Сил обороны не было зафиксировано.

Во вторник, 25 февраля, воины ВСУ приняли участие в 98 боевых столкновениях с россиянами. Враги совершили 16 штурмовых действий в Курской области и еще 25 – на Покровском направлении. Украинские войска наносили сокрушительный удар по оккупантам, в результате чего противник имеет потери среди личного состава и техники.