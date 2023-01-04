Генштаб подтвердил удар по Токмаку и другим местам скопления врага: "убрали" более 250 бойцов

Украинские военные продолжают мужественно выбивать врага из родной земли. В Генштабе подтвердили успешную работу по местам скопления российских бойцов. Какая сейчас ситуация на фронте – читайте дальше.

В утренней сводке Генштаба отметили, что враг продолжает нести немалые потери. Причем, как на поле боя, так и в тылу. А все потому, что наши военные успешно отрабатывают атаки по местам скопления как живой силы, так и техники.

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Уничтожены склады и бойцы врага

В Генштабе подтвердили успешную работу ВСУ 2 января. В районах Токмака, Мелитополя, Бердянска, Родов и Васильевки на Запорожье:

уничтожены 2 склада боеприпасов;

до 10 единиц военной техники;

поражены 2 пункта дислокации врага;

ликвидировано и ранено около 260 русских солдат.

А вот за минувшие сутки наша авиация нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, зафиксирован также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса захватчиков.

Но это еще не все. Ракетчики и артиллеристы поразили:

2 пункта управления,

5 районов скопления живой силы и техники;

склад боеприпасов;

пункт управления БпЛА.

Враг терпит потери, но сует вперед

В то же время следует понимать, что потери личного состава и техники не останавливают врага. Он сосредоточен на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Также оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлении. Что касается обороны, то ее наблюдают на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Заметим, что за прошедшие сутки Силам обороны удалось отбить ряд атак на Донбассе. В частности, в районах Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине, Соледара, Красной Горы, Бахмута, Майорска, Марьинки, Новомихайловки, Победы и Красногоровки Донецкой области.

Какая ситуация по другим направлениям

Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Там не наблюдалось существенных изменений. Военное присутствие врага в приграничных районах сохраняется. Но наступательных группировок не зафиксировали. Не обошлось без обстрелов населенных пунктов поблизости.

Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский, Новопавловский, Запорожский, Херсонский. Там оккупанты не останавливают обстрелов. В результате пострадала гражданская инфраструктура.

Напоследок напомним, что по состоянию на утро 4 января удалось ликвидировать 108 190 российских бойцов. Эта цифра ежедневно только растет. Содействуют этому те же эффективные попадания в места скопления живой силы врага. К примеру, в той же Макеевке. Как рассказали в СМИ, уцелевших бойцов планировали отправить на фронт, чтобы избавиться от ненужных свидетелей.