Россия выбрала главное направление своего наступления: карта боев на 29 декабря

Россияне продолжают наступать на Востоке. Продолжаются адские бои за Покровск, Часов Яр и ряд других украинских городов. За прошедшие сутки состоялось 158 боевых столкновений.

Последние спутниковые снимки свидетельствуют, что ВСУ отбили позиции в центральной и северной части Торецка. Зато россияне имеют продвижение к восточной окраине Кураховской ТЭС, а также вблизи Кременной и Северска, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 3 боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

Бои в районе Волчанска: смотрите на карту

На Купянском направлении наши войска остановили 4 атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.

Вражеская атака в районе Глушковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении произошло 21 боестолкновение. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

Враг прорывался в районе Грековки: смотрите на карте

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра.

Противник пытался продвинуться в Часовом Яру: смотрите на карте

На Торецком направлении враг 7 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Россияне атаковали в районе Щербиновки: смотрите на карте

На Покровском направлении было горячее всего. Там 54 атаки отражены нашими защитниками. Враг пытался продвинуться недалеко от населенных пунктов Зеленое Поле, Калиновое, Успеновка, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

Какая ситуация вокруг Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное.

Враг пробовал сломать украинскую оборону в районе Дачного: смотрите на карте

На Времовском направлении захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка, Времовка и Янтарное.

Оккупанты атакуют в районе Великой Новоселки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении наши воины отбили одну атаку российских оккупантов.

На Курском направлении произошло девять боевых столкновений.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.