Россиянам приказали выйти на админграницу Донетчины до конца года, – Маляр

Оккупанты месяцами пытаются захватить Бахмут, но им не удается это сделать. Впрочем, перед врагом стоит более амбициозная задача – выйти на административные границы Донецкой области.

На этом во время телемарафона сделала акцент заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что перед российскими бойцами стоит задача, которую они должны выполнить до конца этого года.

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Попытки окружить Бахмут неудачны

В то же время Анна Маляр отметила, что оккупанты не могут справиться даже с окружением Бахмута. И хотя на одноименное направление враг бросил больше своих бойцов, техники и вооружения, это не принесло желаемого результата. Оккупанты лишь несут потери и неудачи.

Следует также понимать, как сейчас действуют русские военные. Они не могут удерживать всю линию фронта, которую заняли с самого начала. Поэтому они могут концентрировать максимум усилий на определенных участках.

Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят урон врагу и он просто не может продвигаться дальше,

– подчеркнула Маляр.

Она заметила, что вблизи Бахмута было незначительное продвижение врага. Но оккупантов Силам обороны удалось оттеснить. Несмотря на это, российские бойцы не оставляют попыток взять город в окружение. Но сделать это захватчики не могут.

Анна Маляр также назвала задачу, которую получили оккупанты от своего военно-политического руководства из Кремля. Они все еще "ставят задачу до конца 2022 года выйти на админграницы Донецкой области". И это, несмотря на то, что захватчики не могут взять под контроль тот же Бахмут.

Какая сейчас ситуация у Бахмута