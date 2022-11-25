Потери оккупантов в Беларуси, в Крыму готовятся к воздушным тревогам: главное из Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупационные войска продолжают неудачно наступать на Донецком направлении, а украинским солдатам удается ликвидировать захватчиков. Также вражеские военные сами прилагают усилия к тому, чтобы численность российской армии уменьшалась.
На протяжении 275 дней продолжается полномасштабная российско-украинская война. Враги на протяжении суток обстреливали Запорожскую область и пытались захватить новые территории на Востоке нашего государства.
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Какая ситуация на разных направлениях и в Крыму
В Генштабе отмечают, что россияне нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области и совершили 7 обстрелов из РСЗО по позициям украинской армии, кроме того:
- на Волынском и Полесском направлениях – без изменений, повторное нападение с севера захватчики пока не планируют, однако Лукашенко продолжает помогать Путину.
- на Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей враждебного государства российские военные продолжают совершать демонстративные провокации;
- на Слобожанском направлении оккупанты из минометов и артиллерии накрыли огнем районы таких населенных пунктов: Высокая Яруга, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.
- на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты выстроили оборону и обстреливают районы таких населенных пунктов: Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противники также обороняются, но без артиллерийских обстрелов не обходится; россияне накрыли огнем Угледар, Пречистовку, Нескучное, Времовку, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное Запорожской области.
- на Криворожском и Херсонском направлениях путинские солдаты обстреляли Змиевку, Берислав, Токаревку, Никольское, Антоновку, Чернобаевку, Белозерку, Велетенское Херсонской области.
Очевидно, самая тяжелая ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях – там россияне пытаются наступать. Также из артиллерии захватчики обстреляли районы таких населенных пунктов: Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.
Как ВСУ противостояли врагу
Авиация Сил обороны в течение суток:
- 9 раз атаковала районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян
- 3 раза атаковали позиции, где расположены вражеские ЗРК.
Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления оккупантов и 5 районов дислокации военнослужащих.
Оккупант самоликвидировался на территории Беларуси
В Генеральном штабе Вооруженных Сил также упомянули, что враг продолжает нести безумные потери – и не только на поле боя, но и – в центрах подготовки.
В частности, в населенном пункте Деревная Брестской области Беларуси 22 ноября в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения,
– сказали в Генштабе.
Давление на работников ЗАЭС продолжается
Оккупанты продолжают давить на персонал, обслуживающий Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.
По имеющейся информации, отдельных работников, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам,
– сказали в Вооруженных Силах.
Какая ситуация в Херсоне
В населенном пункте Чаплинка в Херсонской области оккупанты ищут родственников военнослужащих, которые были участниками АТО или ООС и работников силовых структур. С какой целью – в Генштабе не указали.
Однако там констатировали, что в оккупированных районах Херсонской области россияне также ищут пустые дома, чтобы заселиться в них.
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