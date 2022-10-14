Боевики грызутся, а контрактники деградируют: в каком состоянии российская армия – анализ ISW

Внутри российского войска продолжает нарастать внутренняя рознь. В частности, это связано с желаниями прихвостней Путина собрать все лавры побед, которых они и так не могут одержать.

Как отмечают в Институте по изучению войны, в Донецкой области наблюдается определенная конкуренция между российским войском и боевиками псевдореспублик. Каждый из них пытается присвоить себе достижения на фронте, называя одни и те же оккупированные территории.

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Сражаются за то, кто первым возьмет населенный пункт

В отчете Института говорится, что Пригожин отметил взятие под контроль 13 октября поселка Иванград, южнее Бахмута. Но представители так называемой территориальной обороны псевдореспублики "ДНР" заявили, что именно боевики это сделали. Таким образом пытаются отрицать достижения, которые хочет на себя "повесить" муртада диктатора из Кремля.

Желание, если не захватить больше территорий, то похвастаться этим, у Пригожина появилось не случайно. Аналитики из Института по изучению войны предполагают, что его причиной явилась недавняя резкая критика российского Министерства обороны.

Нравственный дух оккупантов ухудшается

Кроме того, составители отчета отметили, что моральный дух, дисциплина и боеспособность оккупантов продолжают ухудшаться. Это может стать причиной того, что вскоре наступательные операции на определенных территориях могут временно прекратить.

В этом моменте аналитики ссылаются на Генштаб. В ведомстве ранее отмечали, что в Донецкой области отдельным подразделениям приказали временно прекратить наступление. По сути, в связи с крайне низким морально-психологическим состоянием. Кроме того, на соответствующее решение оказали влияние также высокий уровень дезертирства и невыполнение боевых приказов.

Следует также не забывать о том, что враг не только деморализован. Все чаще наблюдается несогласованность оккупантов в вопросах проведения наступательных операций. А это свидетельствует о том, что захватчики продолжат испытывать трудности в стремлениях захватить хоть какие-то новые территории в Донецкой области.

Неудивительно, что украинские военные продолжают успешно уничтожать как самих оккупантов, так и их технику. Только за минувшие сутки ракетные войска, а также артиллерия смогли поразить:

3 пункта управления;

5 районов скопления живой силы, оружия и военной техники;

2 склада боеприпасов;

станцию радиоэлектронной борьбы

Актуальные потери живой силы на фронте скоро озвучат. Напомним, что по состоянию на 13 октября нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 63 800 оккупантов.

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