Як зазначають в Інституті з вивчення війни, на Донеччині спостерігається певна конкуренція між російським військом і бойовиками псевдореспублік. Кожен із них намагається привласнити собі здобутки на фронті, називаючи одні і ті ж окуповані території.

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Борються за те, хто першим візьме населений пункт

У звіті Інституту йдеться про те, що Прігожин наголосив на взятті під контроль 13 жовтня селища Іванград, що на південь від Бахмута. Але представники так званої територіальної оборони псевдореспубліки "ДНР" заявили, що саме бойовики це зробили. Таким чином намагаються заперечити здобутки, які хоче на себе "повісити" посіпака диктатора з Кремля.

Бажання, якщо не захопити більше територій, то бодай похизуватися цим, у Прігожина з'явилося не випадково. Аналітики з Інституту з вивчення війни припускають, що його причиною стала нещодавня різка критика російського Міністерства оборони.

Моральний дух окупантів погіршується

Крім того, укладачі звіту зазначили, що моральний дух, дисципліна та боєздатність окупантів продовжують погіршуватися. І це може стати причиною того, що невдовзі наступальні операції на певних територіях можуть тимчасово припинити.

У цьому моменті аналітики посилаються на Генштаб. У відомстві раніше зазначали, що у Донецькій області окремим підрозділам наказали тимчасово припинити наступ. Власне, у зв'язку з вкрай низьким морально-психологічним станом. Крім того, на відповідне рішення вплинули також високий рівень дезертирства та невиконання бойових наказів.

Варто також не забувати про те, що ворог не лише деморалізований. Усе частіше спостерігається неузгодженість окупантів у питаннях проведення наступальних операцій. А це свідчить про те, що загарбники продовжать зазнавати труднощів у прагненнях захопити бодай якісь нові території на Донеччині.

Тож не дивно, що українські військові продовжують успішно знищувати як самих окупантів, так і їхню техніку. Лиш за минулу добу ракетні війська, а також артилерія змогли уразити:

3 пункти управління;

5 районів скупчення живої сили, зброї та військової техніки;

2 склади боєприпасів;

станцію радіоелектронної боротьби.

Актуальні втрати живої сили на фронті озвучать невдовзі. Нагадаємо, що станом на 13 жовтня нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 63 800 окупантів.

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