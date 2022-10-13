Все свідчить про те, що Росії байдуже, чи володітиме вона Донбасом. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Радник керівника ОП зазначив, що для Кремля не так важливі захоплені українські території, як "активи", що розташовані на них.

Я скажу парадоксальну річ: на мій погляд, все, що відбувається у війні показує, що Росії байдужі Донецька і Луганська області – вони їй не потрібні. Вони готові їх віддати, позаяк хочуть забрати тільки маленький клаптик Запорізької області, де знаходиться місто Енергодар. Все для того, щоб вкрасти в нас Запорізьку АЕС,

– пояснив Подоляк.

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За його словами, це єдине бажання Москви, яке на сьогодні залишилося у війні.

"Захистити, наприклад, Донецьку область вони можуть тільки певний час, поки там воюють зеки, яких набрали в колоніях. І вони "воюють" лише на Бахмутському напрямку, де вже є "загороджувальні загони". Це "російська класика": сьогодні ми бачимо 1942-й чи 1943-й рік уже. Й навіть зброю туди 40-х років підтягують", – резюмував чиновник.

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