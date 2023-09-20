Враг проводит диверсии на границе и минирует свою границу: главное по возведению Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские военные продолжают игнорировать международное гуманитарное право, производят обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
В Генштабе рассказали о самых главных событиях с фронта за минувшие сутки, 19 сентября.
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Воздушные атаки
За прошедшие сутки Россия атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 28 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Также россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог – погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.
Главные новости с фронта
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и Бахмутском. Наши защитники уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Также на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. А еще враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел.
На Марьинском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
На Запорожском враг пытался атаковать в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области, но тщетно – все завершилось для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Между тем, подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов и станцию РЭБ врага.
Какая ситуация на границах с Россией
Россияне продолжают удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы на Северском и Слобожанском направлениях. Также враг проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.