Не только в Макеевке: 31 декабря Россия потеряла около 500 оккупантов за Херсоном, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне продолжают наступление на отдельных направлениях, однако несут потери даже вглубь оккупированных территорий. В частности, Генштаб подтвердил еще одно значительное поражение скопления врагов в предновогодний вечер.
Оказалось, что 31 декабря Россия не только в Макеевке Россия потеряла сотни военнослужащих. В Генштабе ВСУ сообщили, что в тот же день Силы обороны Украины нанесли удар по живой силе и военной технике противника на оккупированной части Херсонской области.
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Генштаб ВСУ подтвердил поражение оккупантов 31 декабря в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Согласно полученным данным, потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.
Кроме этого, 1 января 2023 года подразделили Силы обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Количество потерь врага еще уточняется.
Что касается прошедших суток, авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины тоже произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также ударили по радиолокационной станции россиян.
Вдобавок наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".
Что сейчас происходит на фронте
- Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию Украины. В Генштабе отметили, что Россия не отказывается от планов выхода на административную границу Донецкой области. Основные усилия враг сосредотачивает на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь, в том числе за счет мобилизованных.
- Россияне, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском направлении.
- Также они хотят улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях и усиливают группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений переброшенных с Херсонского направления.
- За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов, а именно: Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красна Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.
Все 27 "Шахидов", которые применил противник, Силам обороны удалось сбить. Однако угроза нанесения Россией авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Какая ситуация на границе с Беларусью
На украинско-белорусской границе, в частности, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, обстановка остается без существенных изменений. Россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.