Силы обороны продвинулись на Курщине, оккупанты – возле Торецка и Новопавловки: обзор ISW

Российские войска не оставляют попыток захватить как можно больше украинских территорий. Недавно враг продвинулся возле Торецка и Новопавловки. Украинские защитники же имели успехи на Курщине и не только.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор фронта от американского Института изучения войны (ISW) 19 мая. Смотрите также Россия хочет окружить Покровск и влетает в Багатырь: как изменилась линия фронта за неделю Какова ситуация на фронте: обзор ISW за 19 мая На Курщине Силы обороны Украины продвинулись на южной окраине Теткино (на юго-запад от Глушково). Зато российские захватчики недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту на юго-восток от Теткино.

Силы обороны Украины продвинулись на южной окраине Теткино (на юго-запад от Глушково). Зато российские захватчики недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту на юго-восток от Теткино. Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумщины . Однако никаких успехов не достигли.

. Однако никаких успехов не достигли. Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на севере Харьковской области . Впрочем, не продвинулись. Оккупанты продолжили наземные атаки вблизи Волчанска.

. Впрочем, не продвинулись. Оккупанты продолжили наземные атаки вблизи Волчанска. Враг продолжил наземные атаки на Купянском направлении. Однако продвижения не зафиксировано. Ситуация на фронте / Карты ISW Украинские защитники недавно продвинулись в направлении Боровой.

Оккупанты продолжили наступление на Лиманском направлении , но успехов не достигли.

, но успехов не достигли. Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении. Впрочем, продвижения не зафиксировано.

Захватчики продвинулис в южной части Часового Яра и на юго-восток от Озаряновки.

и на юго-восток от Озаряновки. На Торецком направлении зафиксировано продвижение как украинских, так и российских сил. В частности, защитники имели успехи вдоль железной дороги к юго-востоку от Дилиевки (к северо-востоку от Торецка). Оккупанты продвинулись на северо-запад от Торецка.

зафиксировано продвижение как украинских, так и российских сил. В частности, защитники имели успехи вдоль железной дороги к юго-востоку от Дилиевки (к северо-востоку от Торецка). Оккупанты продвинулись на северо-запад от Торецка. Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении. Однако успеха не достигли.

Однако успеха не достигли. Оккупанты недавно продвинулись на север от Котляровки (к востоку от Новопавловки ).

). Враг продолжил наступательные операции на Запорожском и Кураховском направлении , но не продвинулись.

, но не продвинулись. На Херсонском направлении агрессор продолжил ограниченные наземные атаки, но успеха не достиг.