Враг за сутки совершил более 50 авиа- и ракетных ударов: ВСУ отбили 8 атак на Донбассе

Украинские военные продолжают защищать родную землю. За минувшие сутки защитники отбили 8 атак на Донбассе, а также доставили немалые хлопоты врагу.

Как отметили в Генштабе ВСУ, оккупанты за прошедшие сутки нанесли 50 авиационных и ракетных ударов. Это единственное, чем враг может отреагировать на успешное контрнаступление как на Донбассе, так и на Херсонщине.

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Идут в атаку и наносят удары

Если говорить количественно, то за прошедшие сутки враг нанес:

32 ракетных;

25 авиационных;

80 обстрелов из РСЗО.

Открывали огонь оккупанты по Северскому, Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому, Запорожскому, а также Южнобужскому направлениям.

Также за прошедшие сутки зафиксировали несколько попыток врага идти в атаку. Оккупанты стремились продвинуться вблизи Бахмута, Бахмутского, Иванграда, Марьинки, Соледара, Озаряновки и Одрадовки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области. Но это им не удалось, ведь подразделения Сил обороны прогнали захватчиков.

Враг продолжает нести потери

В Генштабе подтвердили уничтожение личного состава, а также техники за прошедшие дни:

в Новой Каховке – 6 единиц вооружения и техники, до 150 оккупантов получили ранения;

в Запорожской области – 5 единиц вооружения и техники, а также около 100 бойцов врага ранены.

Что касается погибших захватчиков, то соответствующая информация уточняется.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждена информация о поражении 15 районов скопления оружия и техники врага. Также попали по двум позициям ЗРК оккупантов. Подразделения ПВО уничтожили один вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также три БпЛА типа "Орлан".

А вот ракетные и артиллерийские войска поразили за прошедшие сутки:

3 пункта управления врага,

6 районов скопления живой силы, оружия и техники,

склад с боеприпасами,

5 других важных для российских бойцов объектов, включая радиолокационную станцию.

Если мы уже заговорили о потерях врага, то не лишним будет напомнить себе актуальную статистику. Ею утром 22 октября поделились в Генштабе ВСУ. Согласно имеющимся данным, уже ликвидировали 67 070 российских бойцов.

Существенно сократилось и количество техники. Так, в металлолом с начала полномасштабного вторжения превратили 2 579 танков, 5 266 боевых бронированных машин, 1 653 артиллерийские системы, 373 РСЗО, 189 средств ПВО, 148 единиц специальной техники.

А еще на балансе вражеской армии стало на 270 самолетов, 243 вертолета, 1 341 БпЛА оперативно-тактического уровня, 329 крылатых ракет, 16 судов, а также 4 021 автомобиль и автоцистерны меньше.

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