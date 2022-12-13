Россияне отвели войска из двух населенных пунктов в Херсонской области, а на 4 направлениях враг наступает

Украинские военные продолжают мужественно противостоять врагу. И если на одних направлениях оккупанты не прекращают наступления, то на других наблюдается отведение войск.

Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отмечают, что наши военные продолжают отбивать атаки врага на ряде направлений. Стремление оккупантов продвигаться вперед становится причиной того, что они продолжают нести немалые потери.

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Оккупанты отводят войска на Херсонщине

По данным Генштаба, на Херсонском направлении наблюдается ротация отдельных подразделений врага. Известно, что новоприбывшие заселяются в дома местных, которые те покинули или вынуждены были "освободить" по принуждению.

Также поступила информация, что оккупанты отвели свои войска из районов Новониколаевки и Михайловки Херсонской области.

Наступление врага не прекращается

В сводке отмечают, что враг продолжает прилагать максимум усилий на наступательные операции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Что касается других, то там наблюдаются:

или попытки сдерживать Силы обороны,

или обстрелы населенных пунктов из разных видов вооружения,

или укрепление инженерных сооружений и оборонных рубежей.

За прошедшие сутки наши военные отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Краснопоповки, Белогоровки на Луганщине, Верхнекаменского, Соледара, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области.

Отметим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. За прошедшие сутки там не зафиксировали формирования наступательных группировок оккупантов.

Известно, что за прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных ударов. 5 из них пришлись на гражданскую инфраструктуру Константиновки Донецкой области. Кроме того, зафиксировано 79 обстрелов из РСЗО, в том числе по Херсону. К сожалению, есть потери среди мирных жителей.

ВСУ наносят удар по врагу

За прошедшие сутки авиации Сил обороны удалось нанести 5 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники противника. Результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 2 пункта управления и 6 районов скопления живой силы оккупантов и склад с горюче-смазочными материалами.

Медицинские учреждения оккупантов трещат по швам. Именно поэтому враг продолжает использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных заведений на временно оккупированных территориях. Там российским солдатам, не добитым на поле боя, оказывают медицинскую помощь.

Известно, что в Луганске один из корпусов роддома переоборудовали под военный госпиталь. Между тем, в Мелитополе под эти же нужды используется детский санаторий. Поскольку врачей не хватает, то их привезли также и из России.

Напомним, что по состоянию на утро 13 декабря ВСУ удалось уничтожить 94 760 захватчиков. Заметим, что эти цифры приблизительны, ведь подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий чрезвычайно сложно.