Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зазначають, що наші військові продовжують відбивати атаки ворога на низці напрямків. Намагання окупантів просуватися вперед стає причиною того, що вони продовжують зазнавати чималих втрат.

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Окупанти відводять війська на Херсонщині

За даними Генштабу, на Херсонському напрямку спостерігається ротація окремих підрозділів ворога. Відомо, що новоприбулі вороги заселяються у помешкання місцевих, які вони залишили або змушені були "звільнити" під примусом.

Також надійшла інформація, що окупанти відвели свої війська з районів Новомиколаївки та Михайлівки, що на Херсонщині.

Наступ ворога не припиняється

У зведенні наголошують, що ворог продовжує докладати максимум зусиль на наступальні операції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Що стосується інших, то там спостерігаються:

або спроби стримувати Сили оборони,

або обстріли населених пунктів з різних видів озброєння,

або укріплення інженерних споруд й оборонних рубежів.

Упродовж минулої доби наші військові відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки на Луганщині, Верхньокам'янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки, Мар'їнки на Донеччині.

Окремо зазначимо, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін. За минулу добу там не зафіксували формування наступальних угруповань окупантів.

Відомо, що упродовж минулої доби ворог завдав 7 ракетних ударів. 5 з них припали на цивільну інфраструктуру Костянтинівки на Донеччині. Крім того, зафіксовано 79 обстрілів з РСЗВ, зокрема по Херсону. На жаль, є втрати серед мирних мешканців.

ЗСУ завдають удару по ворогу

За минулу добу авіації Сил оборони вдалося завдати 5 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 2 пункти управління та 6 районів скупчення живої сили окупантів і склад з паливно-мастильними матеріалами.

Медичні установи окупантів тріщать по швах. Саме тому ворог продовжує використовувати інфраструктуру лікувальних і санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованих територіях. Там російським солдатам, не добитим на полі бою, надають медичну допомогу.

Відомо, що у Луганську один з корпусів пологового будинку переобладнали під військовий шпиталь. Тим часом у Мелітополі під ці ж потреби використовується дитячий санаторій. Оскільки лікарів не вистачає, то їх звезли також і з Росії.

Нагадаємо, що станом на ранок 13 грудня ЗСУ вдалося знищити 94 760 загарбників. Зауважимо, що ці цифри приблизні, адже достеменно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій надзвичайно складно.