На Запорожье враг терпит потери, а на Донбасс перебрасывает бойцов из Херсона: сводка Генштаба

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. Рассказываем, какая, по состоянию на 20 ноября, ситуация на фронте.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты не прекращают атаковать объекты промышленности в Украине. В то же время враг пытается сдерживать контрнаступление ВСУ, усиливает фортификационные сооружения и продолжает наступление.

Читайте также Россияне перемещают и рассредоточивают свои войска в Украине: к чему готовятся – анализ ISW

ВСУ отбили ряд атак

За прошедшие сутки нашим военным удалось отбить ряд атак врага. Их зафиксировали в районе Белогоровки на Луганщине, Спорного, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного и Клещиевки Донецкой области.

В то же время не обошлось без атак врага. За минувшие сутки оккупанты нанесли один авиационный и четыре ракетных удара. Также зафиксировали 59 обстрелов из РСЗО. Как отмечают в Генштабе, захватчики атаковали объекты гражданской инфраструктуры Святогорска и Краматорска.

Угроза из Беларуси сохраняется

В ведомстве отмечают, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений. Там не зафиксировали признаков того, что враг сформировал наступательные группировки.

В то же время свои подразделения оккупанты содержат в приграничных районах Брянской и Курской областей. В Генштабе не исключают осуществления вооруженных провокаций на государственной границе. Также диверсионно-разведывательные группы врага могут попытаться проникнуть с территории как России, так и Беларуси.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали провокации на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области. На Купянском и Лиманском – враг пытается защищать захваченные рубежи. Наступательные действия оккупанты сосредоточили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Что касается Запорожского, то там тоже наблюдаются попытки обороняться. Позиционную оборону захватчики ведут в Криворожском и Херсонском направлениях.

Оккупанты перебрасывают войско

Согласно информации, которой владеют в Генштабе, российские военные отдельные подразделения перебрасывают в Донецкую и Луганскую области. Речь идет о тех бойцах, которые отошли от правого берега Днепра в Херсонской области под давлением контрнаступления ВСУ. К слову, такие движения очень не нравятся мобилизованным. А они, собственно, и составляют большинство среди переброшенных бойцов.

К слову, в Луганской области пытаются бороться с дезертирами. В области оккупанты установили дополнительные блокпосты. С их помощью будут обнаруживать тех, кто хочет скрыться с фронта.

Враг терпит потери

Как отмечают в Генштабе, уже удалось подтвердить поражение скопления живой силы врага 18 ноября. Наши Силы обороны тогда точно отработали в Васильевке, Новобогдановке, Михайловке, а также Камыш-Заре на временно оккупированном Запорожье. Тогда удалось ранить более 160 оккупантов. Уничтожены также около 10 единиц техники разных типов и склад боеприпасов. Что касается погибших, то данные уточняются.

А вот за минувшие сутки ВСУ сбили БпЛА типа "Орлан-10", а также поразили пункт управления врага и склад боеприпасов.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 83 880 российских захватчиков. Но эта цифра достаточно приблизительна, ведь точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий подсчитать очень сложно.

Достойно внимания – Арестович оценил угрозу из Беларуси: смотрите видео