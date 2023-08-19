Для перелома на фронте у нас есть полтора месяца

Пока на военном и дипломатическом фронтах не происходит ничего неожиданного. Так, один из видных чиновников НАТО внес типичный вброс относительно переговоров Украины с агрессором с отказом от части наших территорий, то есть на известных условиях недоимперии.

Почему недостаточно просто нажать на врага, чтобы он сбежал

Обещают призрачное вступление в НАТО (гарантий – никаких). Я предупреждал о таком сценарии неоднократно еще до начала нашего контрнаступления.

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Нет сомнений, что этот вброс – не последний. Их появление провоцирует ситуация на фронте, которую можно характеризовать как динамическое равновесие: ВСУ давят на отдельных участках, враг пытается делать то же самое на других.

Причины сложившейся ситуации достаточно прозрачны.

Во-первых, мы сами пытались пугать врага нашим победоносным летним наступлением. Таки добились своего: враг испугался. Он начал закапываться в землю, миновать все вокруг, форсировать производство всех видов оружия.

Во-вторых, мы все еще не осознаем мотивацию врага. Наша мотивация совершенно ясна: украинские герои защищают своих родных, свою землю, свое государство. Поскольку ничего подобного у агрессора нет, потому что он ведет захватническую немотивированную войну, возникает ложное ощущение, что нужно еще нажать, и враг сломается и побежит. Это не так.

Оккупантов мотивирует, в первую очередь, страх. Российский генералитет боится Владимира Путина. Полковники боятся генералов. И так далее к рядовому бойцу, который боится собственного командира взвода больше, чем ВСУ. Кстати, наши кассетные боеприпасы эффективно исправляют этот баланс страха.

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Когда поставят точку с контрнаступлением

Кроме того, мы недооцениваем российскую покорность. Россиян гонят на несправедливую войну, насмерть, а они подчиняются, потому что не видят никакой другой перспективы. Даже женщины не решаются массово протестовать, чтобы спасти своих мужей, сыновей, братьев.

До разгрома оккупантов на территории Украины ничего в недоимперии не изменится. А нам не дают достаточно оружия для такого разгрома: и потому, что его реально мало, и потому, что у Запада нет четкого алгоритма, что делать с распадающейся ядерной Россией.

Что касается разногласий и споров, которые возникли между политическим и военным руководством страны, то есть между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Да, рабочие разногласия существуют. Однако они касаются не продолжения наступательных действий, ведь президент Зеленский как раз за успешное наступление ВСУ, потому что давить на переговоры с агрессором будут именно на него.

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В военных есть убеждение, что наша промышленность недостаточно работает на обеспечение ВСУ оружием украинского производства. В частности, мы начали проигрывать в количестве и качестве воздушных беспилотников, что существенно затрудняет наступательные действия. Реакцией на это и есть недавнее заявление Зеленского о необходимости увеличить производство беспилотников в разы.

Полтора месяца для перелома на фронте еще есть. Точку можно будет ставить только когда начнутся дожди, практически исключающие наступательные действия, а также, когда будут исчерпаны все наши резервы. На сегодня по крайней мере половина таких резервов еще не привлечена.