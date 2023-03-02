Какая ситуация на границе Украины на фоне "событий" под Брянском: данные от ГПСУ

Оккупанты распространяют фейки о якобы "украинской ДРГ" в Брянской области. Что происходит на нашей границе на фоне "событий" в России, рассказали в ГПСУ.

Спикер Андрей Демченко подчеркнул, что Украина полностью контролирует ситуацию на границе с Россией.

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Страна-террорист пытается безосновательно обвинить Украину

Андрей Демченко отметил, что ситуация на границе остается полностью контролируемой. Однако, конечно, она не простая. Это прежде всего связано с ежедневными обстрелами с территории России. Оккупанты бьют как по линии границы, так и пограничные, используя и артиллерию, и стрелковое оружие, и авиацию.

То, что сейчас разгоняют российские паблики по какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить — Украина не агрессор. Наша основная задача – оборона и защита от страны-оккупанта. Страна-террорист во всем сразу безосновательно пытается обвинить Украину,

– подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

Также Демченко добавил, что наши воины охраняют всю государственную границу, где выполняют свои задачи, чтобы не допустить вторжения и предотвратить какие-либо провокативные действия врага.

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Что происходит в Брянской области

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что происходящее на территории государства-агрессора – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения на Украину. Также Юсов отметил, что такая динамика в государстве-агрессоре будет только нарастать.

представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что происходящее на территории государства-агрессора – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения на Украину. Также Юсов отметил, что такая динамика в государстве-агрессоре будет только нарастать. В Генштабе ВСУ отрицают заявления россиян о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию России. Военные еще раз напомнили, что наша армия ведет боевые действия только на территории Украины.

В ОП также отреагировали на абсурдные заявления россиян. Михаил Подоляк отметил, что история об "украинской ДРГ" в Брянские области – это новая абсолютно сознательная провокация россиян. Дело в том, что Кремль хочет испугать людей и оправдать свою агрессию в Украине.

Как не поддаваться ИПСО оккупантов / Инфографика 24 Канала