Речник Андрій Демченко наголосив, що Україна повністю контролює ситуацію на кордоні з Росією.

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Країна-терорист намагається безпідставно звинуватити Україну

Андрій Демченко зазначив, що ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою. Однак, звісно ж, вона не проста. Це, перш за все, пов'язано зі щоденними обстрілами з території Росії. Окупанти б'ють як по лінії кордону, так і прикордонні, використовуючи і артилерію, і стрілецьку зброю, і авіацію.

Те, що зараз розганяють російські пабліки щодо якоїсь української ДРГ на території Росії, можу відмітити — Україна не агресор. Наша основна задача – оборона і захист від країни-окупанта. Країна-терорист у всьому відразу безпідставно намагається звинуватити Україну,

– підкреслив речник Держприкордонслужби.

Також Демченко додав, що наші воїни пильнують весь державний кордон, де виконують свої завдання, щоб не допустити вторгнення та упередити будь-які провокативні дії ворога.

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Що насправді відбувається у Брянській області

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що те, що зараз відбувається на території держави-агресорки – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу на Україну. Також Юсов зазначив, що така динаміка у державі-агресорці буде лише наростати.

представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що те, що зараз відбувається на території держави-агресорки – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу на Україну. Також Юсов зазначив, що така динаміка у державі-агресорці буде лише наростати. У Генштабі ЗСУ заперечують заяви росіян про нібито проникнення "української ДРГ" на територію Росії. Військові ще раз нагадали, що наша армія веде бойові дії лише на території України.

В ОП також відреагували на абсурдні заяви росіян. Михайло Подоляк зазначив, що історія про "українську ДРГ" у Брянські області – це нова абсолютно свідома провокація росіян. Річ у тому, що Кремль хоче налякати людей та виправдати свою агресію в Україні.

Як не піддаватися ІПСО окупантів / Інфографіка 24 Каналу