Возле Чонгара россияне заставляют гражданских строить фортификационные сооружения, – Генштаб

Российские военные продолжают укреплять свои оборонительные позиции в Херсонской области. Делают они это для того, чтобы хоть как-то сдержать контрнаступление ВСУ в регионе.

Самое циничное в этом, отмечают в Генштабе, привлечение мирного населения. Враг буквально заставляет местных приобщаться к построению фортификационных сооружений, чтобы помешать ВСУ продолжать контрнаступление.

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Жителям угрожают убийством

В ведомстве подчеркивают, что российские военные продолжают противоправные действия на временно оккупированных территориях. Например, оккупанты массово выселяют жителей из домов в Приозерном и Трифоновке Херсонской области.

Но наибольший цинизм противник проявил в районе Чонгара. Там бойцы "второй армии мира" угрожают мирному населению убийствами. А делают они это для того, чтобы жители помогали строить фортификационные сооружения.

Интересно, что в Донецкой области об обороне вообще не думают. В Херсонской области врагу, видимо, поступила информация о безумных потерях во время контрнаступления на Харьковщине.

В некоторых бригадах уже нет 90% личного состава

В Генштабе также рассказали о потерях российских захватчиков во время контрнаступления ВСУ. В ведомстве отметили, что подразделения 11 армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил россии сократились. Личного состава стало на 50%, а боевых машин – на 200 единиц меньше.

Еще более интересна ситуация в 64-й отдельной мотострелковой бригаде Восточного военного округа. Там уже насчитывается 90% потерь среди личного состава. Заметим, что речь идет о погибших, раненых, дезертирах и уволенных из-за отказа идти на войну. Поэтому командование приняло решение технику отдать подразделениям пограничной службы ФСБ. А вот военную часть ожидает расформирование.

Поскольку мы вспомнили о потерях среди россиян, то пробежимся вкратце по статистике за минувшие сутки. В Генштабе ВСУ отметили, что наша авиация атаковала 13 районов скопления живой силы, а также техники врага. Кроме того, пострадали 3 позиции ЗРК. А вот нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить пять БПЛА, а также один вертолет Ка-52 "Аллигатор" .

Кроме того, ракетные войска и артиллерия ударили по более чем 200 объектам врага. В частности, 12 пунктов управления, артиллерийские позиции, а также районы скопления бойцов и техники.

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