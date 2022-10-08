Прорыв ВСУ: ОК "Юг" рассказали о моральном состоянии врага

Вооруженные Силы Украины активно наступают в Херсонской области. На некоторых рубежах оккупантов удалось оттеснить на 10 – 20 километров.

Об этом 24 канала рассказала представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, линия фронта сейчас "подвижна" и очень разнообразна исходя из особенностей ландшафта и плотности расположения вражеских подразделений.

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Продвижение ВСУ серьезно деморализует оккупантов

Мощное движение вперед украинских военных сильно деморализует российских захватчиков. Они вынуждены оставлять хорошо укрепленные позиции на новые, не все из которых хорошо обустроены.

Такое мощное движение ВСУ влияет и на нравственное состояние подразделений врага. Продвижение заставило оккупантов переустраивать свои позиции, оставлять укрепленные и искать новые.

– отметила Гуменюк.

Конечно, оккупанты раньше готовили несколько линий обороны на Херсонщине. Однако не все позиции были тщательно обустроены до боевых действий. К этому следует добавить, что оккупантам сложно подтягивать дополнительные ресурсы из-за "потрепанной" логистики. Такая ситуация серьезно деморализует российских оккупантов.

Гуменюк рассказала о моральном состоянии оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

Украинские военные продолжают продвигаться на Юге