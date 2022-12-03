Люди не успевают спрятаться в укрытие, – Соболевский о постоянных обстрелах Херсона и эвакуации

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон и другие населенные пункты правобережья региона. К сожалению, сирены воздушной тревоги здесь не всегда бывают эффективными.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, вчера, 2 декабря, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры. Работы по восстановлению электроснабжения надеются закончить до конца суток.

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Оккупанты не могут спокойно реагировать, что нормальная жизнь возвращается на Херсонщину. Потому они продолжают обстрелы. Вчера было несколько десятков прилетов по деоккупированной Херсонской области. Погибших не было, но 1 человек был ранен. Также повреждена критическая инфраструктура,

– отметил Соболевский.

Воздушная тревога не всегда эффективна в случае артобстрелов

Как рассказал Соболевский, оккупанты преимущественно бьют по правобережью с РСЗО "Град", артиллерийских и минометных систем. Дистанция действительно небольшая. ВСУ пытаются уничтожать вражескую артиллерию на другом берегу. Но самое главное то, что оккупантов больше нет на правобережье.

Специалисты тестировали систему воздушной тревоги. К сожалению, она не слишком эффективна во время артиллерийских обстрелов – очень мало времени проходит от обстрелов до взрывов.

К сожалению, она не эффективна в этих условиях. Между обстрелом и прилетом идет очень короткое время. Она эффективна во время ракетных обстрелов, а когда бьют из РСЗО или артиллерии, то не остается времени, чтобы скрыться в укрытии.

– отметил Соболевский.

Эвакуация из региона продолжается

Эвакуационный процесс был запущен еще с первых дней контрнаступления ВСУ. Сейчас на областном уровне работает соответствующий штаб, координирующий всю деятельность.

Люди подают заявку на эвакуацию – с ними все обсуждают и помогают выехать с помощью поездов или автобусов. Это происходит каждый день.

Навигацию на воде между берегами сейчас прекратили. Однако есть возможность уехать людям, оказавшимся на дачах на левом берегу. Оккупантам сложно туда добраться. Но эта территория находится в зоне риска.

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На правобережье Херсона наконец-то нет оккупантов