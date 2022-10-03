Земля под ногами горит, – Гуменюк сказала, как оккупанты ведут себя после псевдореферендумов

И до, и после псевдореферендумов земля под оккупантами горит. Вооруженные Силы продолжают попадать по местам, где захватчики пытаются разместить свои подразделения.

Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские военные оперативно обнаруживают места, где оккупанты располагают свои подразделения, и точечно туда попадают.

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Оккупанты хотят мобилизовать местное население

Российские захватчики уже пытаются мобилизовать местное население на оккупированных территориях Юга. Они хотят забрать на фронт мужчин, принявших участие в фейковом "референдуме" и получивших российский паспорт.

В ОК "Юг" понимают, что многие не по своему желанию взяли российский паспорт, а после того оккупанты бросили их на фронт. Гуменюк призывает таких людей обязательно сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

Мы проводим информационную кампанию, что для спасения жизни они могут пройти процедуру мобилизации. Оказавшись на передовой, эти люди должны сложить оружие или вывести из строя подразделения и перейти в обменный фонд, не замазав руки в крови,

– отметила Гуменюк.

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