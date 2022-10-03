Земля под ногами горит, – Гуменюк сказала, как оккупанты ведут себя после псевдореферендумов
И до, и после псевдореферендумов земля под оккупантами горит. Вооруженные Силы продолжают попадать по местам, где захватчики пытаются разместить свои подразделения.
Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские военные оперативно обнаруживают места, где оккупанты располагают свои подразделения, и точечно туда попадают.
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Оккупанты хотят мобилизовать местное население
Российские захватчики уже пытаются мобилизовать местное население на оккупированных территориях Юга. Они хотят забрать на фронт мужчин, принявших участие в фейковом "референдуме" и получивших российский паспорт.
В ОК "Юг" понимают, что многие не по своему желанию взяли российский паспорт, а после того оккупанты бросили их на фронт. Гуменюк призывает таких людей обязательно сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.
Мы проводим информационную кампанию, что для спасения жизни они могут пройти процедуру мобилизации. Оказавшись на передовой, эти люди должны сложить оружие или вывести из строя подразделения и перейти в обменный фонд, не замазав руки в крови,
– отметила Гуменюк.
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ВСУ продолжают контрнаступать в Херсонской области: главное
- Украинские военные продолжают освобождать территории в Херсонской области. По словам Натальи Гуменюк, в некоторых населенных пунктах уже нет врага. Однако там еще нужно закрепиться.
- Еще вечером 2 октября стало известно, что ВСУ освободили Архангельское и Миролюбовку. Информацию подтвердил президент Зеленский. А затем соответствующее видео обнародовали военные из 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
- Недавно оккупанты взорвали в Херсонской области, по предварительным данным, около 24 тонн тротила. Они могли это сделать для своего пропагандистского сюжета об "успехах" в войне.