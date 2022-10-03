Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, українські військові оперативно виявляють місця, де окупанти розташовують свої підрозділи, і точково туди влучають.
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Окупанти хочуть мобілізувати місцеве населення
Російські загарбники вже намагаються мобілізувати місцеве населення на окупованих територіях Півдня. Вони хочуть забрати на фронт чоловіків, які взяли участь у фейковому "референдумі" та отримали російський паспорт.
В ОК "Південь" розуміють, що багато хто недобровільно взяв російський паспорт, а після того окупанти кинули їх на фронт. Гуменюк закликає таких людей обов'язково здаватися в полон, щоб зберегти своє життя.
Ми проводимо інформаційну кампанію, що для врятування життя вони можуть пройти процедуру мобілізації. Опинившись на передовій, ці люди мають скласти зброю або вивести з ладу підрозділи і перейти в обмінний фонд, не замазавши руки в крові,
– зазначила Гуменюк.
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ЗСУ продовжують контрнаступати на Херсонщині: головне
- Українські військові продовжують звільняти території у Херсонській області. За словами Наталії Гуменюк, у певних населених пунктах вже немає ворога. Однак там ще потрібно закріпитися.
- Ще ввечері 2 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили Архангельське та Миролюбівку. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. А згодом відповідне відео оприлюднили військові з 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
- Нещодавно окупанти підірвали на Херсонщині, за попередніми даними, близько 24 тонн тротилу. Вони могли це зробити для свого пропагандистського сюжету про "успіхи" у війні.