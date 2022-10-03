Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, українські військові оперативно виявляють місця, де окупанти розташовують свої підрозділи, і точково туди влучають.

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Окупанти хочуть мобілізувати місцеве населення

Російські загарбники вже намагаються мобілізувати місцеве населення на окупованих територіях Півдня. Вони хочуть забрати на фронт чоловіків, які взяли участь у фейковому "референдумі" та отримали російський паспорт.

В ОК "Південь" розуміють, що багато хто недобровільно взяв російський паспорт, а після того окупанти кинули їх на фронт. Гуменюк закликає таких людей обов'язково здаватися в полон, щоб зберегти своє життя.

Ми проводимо інформаційну кампанію, що для врятування життя вони можуть пройти процедуру мобілізації. Опинившись на передовій, ці люди мають скласти зброю або вивести з ладу підрозділи і перейти в обмінний фонд, не замазавши руки в крові,

– зазначила Гуменюк.

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