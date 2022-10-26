Были две попытки прорыва: в ВСУ рассказали о боях и потерях россиян на Юге

Защитники Украины продолжают защищать наше государство от врага. Непростой остается ситуация на Юге. Там, за прошедшие сутки, враг пытался дважды продвинуться вперед.

Как отмечают в ОК "Юг", в Южнобужском направлении ситуация остается стабильно напряженной. Но наши военные делают все возможное для того, чтобы она была также контролируемой, а враг нес немалые потери.

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Оккупанты продолжают атаковать

Российские бойцы продолжают работать над обороной и не оставляют попыток удержать границы, занятые ими раньше. В то же время враги бьют по нашим военным из РСЗО, авиации, ствольной артиллерии, минометов.

В ведомстве отмечают, что после обеда оккупанты с неба били по нашим позициям. И получили ответный удар. Наша авиация трижды нанесла удары по районам скопления живой силы, оружия и техники захватчиков.

А вот во второй половине дня произошло стрелковое сражение. На двух разных направлениях оккупанты, с использованием боевых машин пехоты, попытались прорваться. Наши защитники нападения отразили. Кроме того, уничтожили одну БМП. В общем враг отступил, понеся потери. К счастью, с нашей стороны потери не зафиксированы.

Враги терроризируют гражданских

За прошедший день дважды оккупанты обстреляли населенные пункты. В том числе и освобожденные на Херсонщине: Трифоновку из танка, а Вышетарасовка на Никопольщине попала под обстрел из РСЗО. Известно, что в Трифоновке повреждены жилые дома, а также ранен один человек. Что касается Никопольщины, то там информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ВСУ уничтожают врага и технику

Известно, что поздно вечером в небе над Херсонщиной сбили 2 дрона-камикадзе, которые враг выпустил из оккупированного полуострова Крым. Кроме того, наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 217 огневых задач. Пройдемся по подтвержденным потерям врага:

26 оккупантов;

4 миномета;

зенитно-ракетный комплекс "ТОР";

6 единиц автомобильной бронетехники;

склад с боеприпасами.

В ОК "Юг" отмечают, что остальные потери уточняются с помощью разведки.

Контрнаступление в Херсонской области продолжается

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему замедлилось наступление ВСУ на Херсон. По словам главы министерства, причина здесь проста – плохие погодные условия. Из-за постоянных дождей продвигаться гораздо сложнее.

Также стало известно, что враги понесли немалые потери в населенном пункте Каиры на Херсонщине. Благодаря эффективной работе артиллерии уничтожили 30 оккупантов, а еще более 100 попали под завалы.

Херсонский активист Владимир Молчанов прокомментировал ситуацию по эвакуации жителей. Он назвал цифру, озвученную самими оккупантами. Речь идет о 15 тысячах гражданских, которых "эвакуировали" в Голую Пристань и Олешки.

К сожалению, российские захватчики обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области. "Жигули" темно-синего цвета как раз проезжали блокпост врага недалеко от Нечаева. Тонированные стекла в автомобиле не понравились врагу, поэтому он открыл огонь, унеся жизни у двух людей. Ребенок, который тоже был в автомобиле, попал в больницу.

Количество судов врага в Черном море сократилось до 9. В то же время следует понимать, что в акватории находятся 3 ракетоносителя с 20 ракетами типа "Калибр". Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге.

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