На Купянском направлении ВСУ уничтожили врага, интенсивность там все еще высока, – Минобороны

Наши военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы давать отпор врагу. В Минобороны отметили, что на Купянском направлении интенсивность боев все еще высока.

Это несмотря на то, что может казаться, что там все утихло в противоположность ситуации, которая была несколько недель назад. О происходящем на Купянском направлении рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Ситуация на направлениях изменчива, – Маляр

Замминистра отметила, что если обращать внимание на направления, то ситуация может быть изменчивой. В течение определенного времени одно может стать эпицентром боевых действий, где наши военные уничтожают врага. Там оккупантам приходится перегруппироваться, подтягивать резервы. В эти моменты может спадать количество обстрелов.

И может показаться иллюзорно, что вроде бы там стало спокойнее. Но на самом деле это не так. Если говорить о Купянском направлении, то еще 2 недели назад там просто было горячо, эпицентр, и враги все силы прилагали, чтобы там двигаться. И они хотели прорвать оборону, дойти до Купянска. Им не удалось,

– подчеркнула Анна Маляр.

Наши военные смогли остановить их. По словам заместителя министра обороны, "остановить" означает, что врага уничтожили вместе с техникой, вооружением, живой силой.

Пока оккупанты восстанавливают на Купянском и Лиманском направлениях свои войска. Также занимаются ротацией людей, подтягивающих другую технику, чтобы заменить уничтоженную.

Может показаться, что там уменьшилось количество обстрелов. Но действительно интенсивность там очень высока, уверяет Анна Маляр. Например, на Лиманском направлении ежедневно фиксируют отбивание около 8 атак.

Ситуация жаркая, но россияне все равно продолжают готовиться к очередному наступлению. То есть, как оно волнами идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться. Наши Вооруженные Силы готовятся к тому, чтобы дать отпор. И это не только бойцы к этому готовятся. Ежедневно работают штабы командования,

– добавила она.

Анна Маляр подчеркнула, что война – не просто применение силы "стенка на стенку". В первую очередь речь идет об интеллектуальных решениях, глубоком анализе ситуации, умении просчитать врага, ввести его в заблуждение. Собственно поэтому о планах наших военных и не говорят публично.

Вся эта работа делается, чтобы не дать врагу пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлениях,

– подчеркнула она.

Спикер также озвучила цифры, которые демонстрируют, что интенсивность обстрелов со стороны врага не утихла. Еженедельно насчитывают около 8 тысяч обстрелов по всей восточной линии фронта. Это означает, что оккупанты используют плюс-минус 400 тысяч снарядов.