Наши оборонные рубежи там серьезные: ВСУ сдерживают наступление россиян на Купянском направлении
Российские захватчики на Купянском направлении создали кулак для прорыва. Генштаб ВСУ принял решение не перебрасывать туда основные войска, ведь задача россиян – вытащить наши резервы на Восточное направление.
Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, как только будут прорывы и будет улучшаться динамика продвижения на Запорожском и Херсонском направлениях, у россиян будет гораздо меньше сил и средств для выполнения задач на Луганском направлении. Им ведь придется перераспределить движение боеприпасов и техники.
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"В атаку на Купянском направлении оккупанты давно ходят пойти, примерно полгода. Однако они ни к чему не привели. Наши оборонные рубежи там серьезные. Имеющегося количества сил и средств достаточно для удержания войск оккупантов в режиме обороны", – сказал Свитан.
Активная оборона ВСУ предусматривает продвижение россиян по некоторым направлениям, затем уничтожение и возвращение обратно. Задача на этом участке фронта состоит в нанесении максимального поражения наступающим российским подразделениям.
Какая цель россиян на Купянском направлении: смотрите видео
ВСУ удерживают наступление
Более полугода украинские бойцы проводили оборонные действия, пристреливались по танкоопасным направлениям. Тактически оперативные действия, которые проводит украинская армия на Купянском направлении, удерживают российское наступление.
В конце января враг начал сбор сил и средств и пытался наступать, однако полгода не удавалось, пока не подошли военно-десантные силы, морская пехота и не подтянули танки. Теперь будут пытаться выполнять наступательные действия на ширине фронта не больше 10 километров,
– отметил полковник ВСУ в запасе.
Это свидетельствует о проблемах с командным составом, которые не могут обеспечить полномасштабные действия. Однако количество вражеского войска немало около 100 тысяч, если считать по всему фронту левого берега Северского Донца.
"Мы справляемся местными усилиями и перебрасыванием оперативных резервов, которые еще есть на Донецком и Бахмутском направлениях. Сейчас удерживаем", – отметил Свитан.
Какая ситуация на Купянском направлении
- В течение 10 августа на Купянском направлении более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам. В то же время наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны эффективно сдерживают наступление войск страны-агрессорки на Купянском и Лиманском направлениях. На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступление на южном фланге.
- Активизация захватчиков на Купянском направлении является попыткой переломить ситуацию на этом участке фронта. Противник пытается расширить свой фронт наступления, улучшить тактическое положение, в частности выйти на выгодные тактические участки.