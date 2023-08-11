Наши оборонные рубежи там серьезные: ВСУ сдерживают наступление россиян на Купянском направлении

Российские захватчики на Купянском направлении создали кулак для прорыва. Генштаб ВСУ принял решение не перебрасывать туда основные войска, ведь задача россиян – вытащить наши резервы на Восточное направление.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, как только будут прорывы и будет улучшаться динамика продвижения на Запорожском и Херсонском направлениях, у россиян будет гораздо меньше сил и средств для выполнения задач на Луганском направлении. Им ведь придется перераспределить движение боеприпасов и техники.

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"В атаку на Купянском направлении оккупанты давно ходят пойти, примерно полгода. Однако они ни к чему не привели. Наши оборонные рубежи там серьезные. Имеющегося количества сил и средств достаточно для удержания войск оккупантов в режиме обороны", – сказал Свитан.

Активная оборона ВСУ предусматривает продвижение россиян по некоторым направлениям, затем уничтожение и возвращение обратно. Задача на этом участке фронта состоит в нанесении максимального поражения наступающим российским подразделениям.

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ВСУ удерживают наступление

Более полугода украинские бойцы проводили оборонные действия, пристреливались по танкоопасным направлениям. Тактически оперативные действия, которые проводит украинская армия на Купянском направлении, удерживают российское наступление.

В конце января враг начал сбор сил и средств и пытался наступать, однако полгода не удавалось, пока не подошли военно-десантные силы, морская пехота и не подтянули танки. Теперь будут пытаться выполнять наступательные действия на ширине фронта не больше 10 километров,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Это свидетельствует о проблемах с командным составом, которые не могут обеспечить полномасштабные действия. Однако количество вражеского войска немало около 100 тысяч, если считать по всему фронту левого берега Северского Донца.

"Мы справляемся местными усилиями и перебрасыванием оперативных резервов, которые еще есть на Донецком и Бахмутском направлениях. Сейчас удерживаем", – отметил Свитан.

Какая ситуация на Купянском направлении