ВСУ отразили несколько атак врага, продолжаются бои у Соледара и Бахмута: какая ситуация на фронте

В Донбассе ситуация остается сложной. У Соледара и Бахмута продолжаются бои. Однако украинские военные крепко держат оборону. ВСУ отразили наступления на трех направлениях.

Враг активизировал воздушную разведку. Чуть ли не на каждом направлении россияне пытаются разведать позиции ВСУ. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 17 августа.

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Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях ситуация почти не изменилась. Из Беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам Житомирщины.

На Северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

Харьковское и Славянское направления

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще 18 населенных пунктов. Захватчики нанесли авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Враг наступал у Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются.

На Славянском направлении россияне атаковали районы Бражковки, Большой Камышевахи, Дибровного, Вернополья и Мазановки. В районе Богородичного пытались наступать, но ВСУ отбили кафиров. У Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

Краматорское, Бахмутское, Авдеевское направления

На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. россияне проводили воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного они пытались наступать, но понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении захватчики обстреляли территории около 8 населённых пунктов. Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Также россияне вели воздушную разведку у Красногоровки и Опросного. Оккупанты пытаются штурмовать район Опросного, бои продолжаются.

Новопавловское, Запорожское и Южнобужское направления

В Новопавловском и Запорожском направлениях районы 21 населенного пункта. Враг нанес авиадаров вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Оккупанты наступали возле Шевченко, но ВСУ их отбили. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки. россиян заменяли местность в районах Инженерного и Украинского.

На Южнобужском направлении оккупанты восполняют потери. Они обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Николаева, Степной Долины и 27 населенных пунктов.

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