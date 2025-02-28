28 февраля, 07:46
ВСУ продвинулись на Покровском и Торецком направлениях: обзор фронта и карты ISW
Силы обороны продолжают сдерживать русские войска по всей полосы фронта. К сожалению, в отдельных местах оккупантам все же удалось продвинуться.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку ISW.
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Какая ситуация на фронте
- Российские войска продолжали наступать в Курской области 27 февраля, но не достигли никаких успехов. Бои продолжались возле Старой Сорочины и Малой Локни.
- Также оккупанты 26 и 27 февраля пытались продвинуться в районе Волчанска, впрочем, успеха не достигли.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении 27 февраля, но не достигли никаких успехов. Оккупанты проводили наступательные операции возле Двуречной и Кондрашовки, Строевки, Степной Новоселки и Петропавловки.
- Не смогли оккупанты продвинуться вперед и на Северском направлении. Россияне проводили наступательные операции в районе Белогоровки и Григоровки и в районе Верхнекаменского.
Боевые действия в Украине и России за 27 февраля / ISW
- Россияне продолжали наступательные действия по направлению Часового Яра, но подтвержденные продвижения не зафиксированы.
- Украинские военные смогли продвинуться вперед на Торецком направлении. В то же время, россияне проводили наступательные операции под самим Торецком и возле Крымского.
- на Покровском направлении зафиксировано продвижение как украинских сил, да и русских.
- Кафиры смогли продвинуться на Кураховском направлении. Российские войска провели наступательные операции у Константинополя, Андреевки и Раздольного.
- Также у россиян есть продвижение возле Великой Новоселки. Оккупанты провели наступательные операции в районе Бурлацкого и Привольного и в направлении Шевченко, кроме того, враг атаковал в районе Днепроэнергии и Новополья.
- Российские войска продолжили наступательные операции на мероприятии Запорожской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Суммируя сведение, Институт изучения войны заметил, что российские войска продвинулись на Покровском и Кураховском направлениях, также есть продвижение возле Великой Новоселки. В то же время Силы обороны продвинулись на Торецком и Покровском направлениях.