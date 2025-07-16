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24 Канал Новости Украины Масована нічна атака "Шахедами" та просування на фронті: хронологія 1239 дня війни
16 июля, 06:21
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Массированная ночная атака "Шахедами" и продвижение на фронте: хронология 1239 дня войны

Полина Буянова

В 1239 сутки полномасштабного вторжения Россия в очередной раз атаковала украинские города ударными дронами. Тем временем на фронте продолжаются ожесточенные бои на нескольких направлениях.

О главных событиях 16 июля, международной политике, ключевых заявлениях по Украине, а также ситуации на фронте и в тылу – рассказывает 24 Канал.

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Главные события 16 июля

 

06:10, 16 июля

Вражеские БпЛА ударили по Виннице

В результате атаки в Виннице есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, на месте происшествия работают все профильные службы. По состоянию на 05:00 было известно о 4 травмированных.

06:08, 16 июля

Кривой Рог атаковали ракетой и БпЛА

Ночью россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

В результате удара было разрушено промышленное предприятие, пострадал парень 17 лет – врачи борются за его жизнь. Также из-за российской атаки начались масштабные отключения света, а система водоснабжения работает на генераторах.

06:05, 16 июля

Россияне обстреляли Краматорск

Глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко рассказал, что в результате обстрела начался пожар в многоэтажке. По предварительным данным, обошлось без жертв.

На место уже прибыли спасатели. Кроме того, местные жители обнаруживают обломки вражеских "Шахедов", которые разлетелись рядом с местом атаки.

 