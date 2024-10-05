На одном из направлений количество атак врага за сутки превысило 20: карта боевых действий на 5 октября

Силы обороны 957 сутки дают мощный отпор российским оккупантам на фронте. Враг пытался штурмовать позиции ВСУ на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, наибольшее количество атак за сутки было на Купянском направлении.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 4 боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. ВСУ отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские защитники остановили 15 атак оккупантов неподалеку Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 3 штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 9 попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра, Калиновки, Ступочек и Андреевки.

Воины российской армии вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 14 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении ВСУ отбили 15 штурмов и атак в районах населенных пунктов Николаевка, Селидово и Лысовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Силы обороны отбили 15 штурмов на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили атаки российской армии вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло 4 боевых столкновения в районах Работино, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.