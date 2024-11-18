Клещи вокруг Курахово продолжают сжиматься: карта боев 18 ноября
Ситуация на фронте остается напряженной. Оккупанты, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакуют украинские позиции. Наши защитники стойко сдерживают наступление врага, нанося ему значительные потери.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Где продолжаются самые горячие бои
На Харьковском направлении враг 4 раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица, при этом активно применял бомбардировочную авиацию.
Столкновение у Старицы: смотрите на карте
На Купянском направлении за сутки произошло 10 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Кругляковки, Загрызово и Колесниковки.
Вражеская атака на Кучеровку: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 6 раз. Он пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Твердохлебового, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.
Россияне делают попытки прорвать оборону в районе Чернещины: смотрите на карте
На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.
Атака оккупантов возле Верхнекаменского: смотрите на карте
На Краматорском направлении за минувшие сутки состоялось одно боевое столкновение в районе населенного пункта Белая Гора.
Бой в районе Белой Горы: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 3 атаки в сторону Торецка и Щербиновки при поддержке бомбардировочной авиации.
Враг не оставляет в покое Торецк: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка, Пустынка и Петровка.
Какая обстановка вокруг Покровска: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово, Катериновки, Елизаветовки и Антоновки.
Критическая ситуация возле Курахово: смотрите на карте
На Времовском направлении противник совершил 8 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новодворовки, Ровнополье и Роздоловки, кроме того, нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиации по населенному пункту Великая Новоселка.
Оккупанты атакуют возле Роздоловки: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку врага вблизи Новоандреевки.
Защитники отбили атаку возле Новоандреевки: смотрите на карте
На Приднепровском направлении 4 раза без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.