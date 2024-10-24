Враг продвинулся в Селидово и не только: обновленная карта от DeepState
Источник:DeepState
Россиянам удалось продвинуться в четырех населенных пунктах Донецкой области. Трое из них расположены в Покровском районе, и один – в Волновахском.
Об этом свидетельствуют данные карты, которую опубликовали в DeepState в ночь на 24 октября. В ней учтены обновления за среду, 23 октября.
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Какова ситуация на Покровском направлении
В DeepState отметили, что в течение суток россиянам удалось продвинуться в
- Селидово,
- Константиновке,
- Измайловке,
- а также у Богоявленки.
Накануне в Нацгвардии сообщали, что. Россия бросает большое количество пехоты в районе Селидово. Также ранее враг пытался этот город, для этого враг задействовал авиацию и артиллерию.
Россияне продвинулись возле Селидово: смотрите на карте
Кроме этого, по данным аналитиков, оккупанты продвинулись и в Константиновке. Это село, расположенное в Марьинской городской громаде Покровского района.
Ситуация возле села Константиновка: смотрите на карте
Измайловка – еще одно село, где зафиксировали продвижение российских оккупантов. Оно также расположено в Покровском районе и относится к Кураховской городской громаде.
Что происходит возле Измайловки: смотрите на карте
Как утверждают в DeepState, россияне продвинулись и в районе села Богоявленка. Это село Угледарской городской общины Волновахского района Донецкой области.
Возле Богоявленки продвинулись россияне: смотрите на карте
Как отметили в Генштабе, оккупанты интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня 23 октября они совершили 37 штурмовых и наступательных действий. По состоянию на 22:00 наши воины уже отбили 29 атак, а еще 8 боестолкновений – тогда продолжались. В Генштабе назвали ситуацию на этом направлении "сложной, однако контролируемой".