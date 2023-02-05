Россияне отказываются воевать, а в госпитали везут медиков из Якутии: главное от Генштаба

Борьба украинского народа против российских захватчиков продолжается. Очень горячо сейчас на Востоке страны – там идут тяжелые бои.

В частности, оккупанты не оставляют попыток атаковать и пробить позиции украинских воинов. Что сейчас происходит на фронте и пограничные – рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает 24 Канал.

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Мобилизированные россияне отказываются воевать, все больницы убиты оккупантами

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медучреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому оккупанты вынуждены обустраивать детские сады, школы и складские помещения под полевые госпитали.

В то же время в один из таких госпиталей в Светлодарске на Донбассе привезли медицинский персонал из Якутии. Известно, что на лечении там находятся около 70 военных русской армии.

Кроме того, участились случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными русскими военнослужащими. В частности, на 3 февраля из Луганской области на территорию России вернулись до 600 человек.

Противник обстреливает позиции ВСУ и пытается прорваться

Россияне сосредоточили свои силы на таких направлениях:

Купянский,

Лиманский,

Бахмутский,

Авдеевский,

Новопавловский.

Оккупанты, по данным Генштаба, продолжают оборонять захваченные ими рубежи во всех других направлениях. Также захватчики активно обстреливают позиции украинских подразделений и наносят удары по городам и селам, граничащим с линией столкновения.

Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врагов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменное, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

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Ситуация на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – враждебных наступательных группировок нет. Оккупанты за прошедшие сутки били по Черниговской и Харьковской областях.

– враждебных наступательных группировок нет. Оккупанты за прошедшие сутки били по Черниговской и Харьковской областях. На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии Новомлынск, Дворичну, Гряниковку, Синьковку, Купянск, Песчаное, Кисловку и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку Луганщины.

враг обстрелял из танков и артиллерии Новомлынск, Дворичну, Гряниковку, Синьковку, Купянск, Песчаное, Кисловку и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку Луганщины. На Лиманском направлении досталось Тернам Донецкой области и Макеевке, Площадке, Невском, Краснопоповке и Диброве в Луганской области.

досталось Тернам Донецкой области и Макеевке, Площадке, Невском, Краснопоповке и Диброве в Луганской области. На Бахмутском направлении от огня российских оккупантов пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

от огня российских оккупантов пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении враг и дальше активно наносит артиллерийские обстрелы. Пострадали: Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

враг и дальше активно наносит артиллерийские обстрелы. Пострадали: Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении оккупанты били по Угледару, Богоявленцу, Пречистовке, Нескучному, Времовцу и Великой Новоселке.

оккупанты били по Угледару, Богоявленцу, Пречистовке, Нескучному, Времовцу и Великой Новоселке. На Запорожском и Херсонском направлениях всеми видами артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Егоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области. Также досталось Антоновке и Херсону.

ВСУ наносят мощные удары по врагу и уничтожают оккупантское вооружение

Украинская авиация нанесла 5 ударов по позициям захватчиков и их военной технике. Кроме того, дважды ударили по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время ракетные войска и артиллерия поразили:

Пункт управления,

3 района сосредоточения живой силы противника,

зенитно-ракетный комплекс,

состав горюче-смазочных материалов.

ВСУ умело вытесняют оккупантов с украинских территорий шаг за шагом. Напомним, что по состоянию на 4 февраля общее количество потерь врага уже превысило 130 590 человек.