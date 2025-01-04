Более 140 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Курском направлениях: сводка Генштаба

С начала суток 4 января на фронте произошло 149 боевых столкновений. Самой горячей на сегодня является ситуация на Покровском и Курском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа вечера.

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Какая ситуация на фронте сегодня, 4 января

По данным Генштаба за 4 января противник нанес 31 авиационный удар, сбросив 48 КАБ, использовал для поражения 709 дронов-камикадзе. Враг также совершил около 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении вражеские силы дважды атаковали неподалеку Волчанска и Старицы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка и Малые Проходы.

На Купянском направлении противник в течение дня 4 раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Загрызово и Петропавловки. Две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении войска страны-агрессора атаковали 16 раз в районах Первомайского, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса. Наши воины остановили все атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили 9 атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клищеевки и Ступочек.

На Торецком направлении захватчики проводили 11 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

В то же время с начала суток вражеские силы 40 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.

Наши подразделения отбили 39 атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор. По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 365 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожена одна боевая бронированная машина и один автомобиль, кроме того, повреждены четыре автомобиля и два мотоцикла,

– сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении противник 16 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово, Константинопольского и Дачного, где украинские защитники отбили 11 атак, 5 боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подверглись Улаклы, Алексеевка и Константинополь. В Генштабе отметили, что потери врага на данном направлении с начала суток составили 125 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожено две боевые машины пехоты, два автомобиля, два мотоцикла и одну пушку.

На Времовском направлении ВСУ отбили 15 атак противника вблизи Дачного и Янтарного, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар по Темировке, Разливу, Искре и Бурлацкому, сбросив 11 управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения из занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено два неудачных штурма позиций украинских воинов в районах островов Забич и Казацкий.

На Курском направлении украинские защитники отбили 30 вражеских атак. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов,

– сообщили в Генштабе.

На Северском и Гуляйпольском направлениях захватчики активных действий не проводили.