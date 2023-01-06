Запрет гривны в Каховке, планы врага по учету 16-летних в Донецке: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Тяжелые бои ВСУ и врага продолжаются в Донецкой области. В то же время оккупанты усиливают давление на временно оккупированных территориях.
Об успехах ВСУ на фронте, ситуации на разных направлениях и рейдах оккупантов – читайте в материале 24 Канала.
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Рейды и запрет гривны: оккупанты усиливают давление на оккупированных территориях
За минувшие сутки российские захватчики нанесли 17 авиационных ударов и совершили 59 обстрелов из ЗРК, в том числе целились в гражданскую инфраструктуру. В Генштабе предупредили, что опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.
В Каховке Херсонской области оккупанты запрещают оборот украинской гривны. Кроме того, они совершают рейды торговыми точками и угрожают "конфисковать" и товар, и деньги, если вдруг обнаружат украинскую валюту.
С началом Нового года в Донецке россияне начали собирать информацию о родившихся в 2006 году. Они хотят поставить 16-летних на воинский учет.
ВСУ удачно отработали в Старобельске в Луганской области. Поэтому россияне начали тщательную проверку мобильных телефонов местных. Особое внимание уделяют людям, у которых записаны номера украинских абонентов.
Какая ситуация на направлениях
На Волынском, Полесском и Северском направлениях все без существенных изменений.
На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.
На Купянском направлении вражеский огонь был направлен по районам населенных пунктов Таволжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневому влиянию подверглись Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении били по Красногоровке, Авдеевке, Невельскому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.
На Новопавловском направлении россияне обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.
На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Чернобаевки и Токаревки.
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ВСУ отбивают атаки и мастерски уничтожают врагов
Украинские Силы обороны регулярно отбивают атаки врага в Луганской и Донецкой областях. Только за минувшие сутки оккупанты пытались прорваться в таких населенных пунктах:
- Стельмаховка,
- Макеевка,
- Площанка;
- Спорное,
- Соледар,
- Красна Гора,
- Бахмут,
- Клищиевка,
- Курдюмовка,
- Первомайское,
- Марьинка;
- Победа.
Авиация ВСУ 15 раз ударила по позициям оккупантов и нанесла еще 3 огневых удара по их зенитно-ракетным комплексам. Профессиональные украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.