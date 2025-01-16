Как синусоида, – Зеленский рассказал, где на фронте ситуация самая сложная

Российские войска несут колоссальные потери ради продвижения на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самой сложной остается ситуация на востоке.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского польским СМИ. Президент рассказал, что на востоке сконцентрировано большое количество российских войск и техники, тогда как украинских сил там меньше.

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Где на фронте ситуация самая сложная

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация на поле боя сейчас наблюдается на востоке страны.

Ситуация на поле боя – как синусоида. Есть моменты, когда инициатива переходит из одних рук в другие. К сожалению, есть села, которые Россия разрушает, которые переходят из рук наших военных в руки врага и наоборот. Самая сложная ситуация именно на востоке – там большая концентрация российских войск, техники. И там у нас сил меньше на сегодня, но у них большие потери,

– отметил Зеленский.

В то же время президент отметил, что на фронте не хватает помощи от партнеров. Он также подчеркнул, что ее поставки были замедлены из-за решения Конгресса США.