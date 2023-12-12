Силы обороны Украины знают, как деоккупировать Кинбурнскую косу: Гуменюк объяснила ситуацию

Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас проходит на Кинбурнской косе. Она отметила, что это единственная часть Николаевской области, которая до сих пор находится под российской оккупацией.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк напомнила, что Кинбурнская коса является полуостровом. Эта территория соединена с той частью Херсонщины, которая сейчас временно оккупирована россиянами.

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Что происходит на Кинбурнской косе

Пресс-секретарь Сил обороны Юга заявила, что россияне имеют сообщение с сушей с временно оккупированной территории Херсонщины. Благодаря этому у оккупантов есть возможность туда подтягивать силы и резервы, подъезжать и выезжать своим техническим обеспечением и терроризировать мирное население. Местные жители зажаты в этих обстоятельствах, ведь захватчики давно заминировали по периметру населенные пункты, чтобы население никуда не делось.

Враг продолжает использовать местное население в качестве живого щита, прячась за ними, располагая буквально артиллерийские расчеты во дворах местных жителей. Обстреливают противоположный берег, Очаковскую, Куцурубскую общину для того, чтобы время от времени терроризировать Николаевщину и переключать внимание,

– объяснила она.

Оккупанты активизируются на Кинбурнской косе, как только наши воины усиливают обстрелы позиций россиян на левобережной Херсонщине. По ее словам, Силы обороны наблюдают за оккупантами и изучают их тактику. Но захватчики тоже учатся и совершенствуются. Они пытаются перехитрить находящихся в сложных условиях украинских защитников.

Если они (россияне – 24 Канал) с временно оккупированного берега могут себе позволить хаотические обстрелы, ковровые, используя реактивные системы залпового огня, которые лупят по населенным пунктам, то мы такой работы себе позволить не можем. Мы осознаем, что они прячутся за нашими украинскими жителями там. Наша задача – отследить их в уязвимой локации, там, где это не повредит местным. Поэтому мы отрабатываем точечно,

– заметила спикера.

Можно ли деоккупировать Кинбурнскую косу

Гуменюк заявила, что Кинбурнскую косу непросто деоккупировать. Однако наши воины знают, как это сделать. Должно быть стечение нескольких обстоятельств и ситуаций, которые будут созданы искусственно боевым расчетом.

Конечно, свои планы заранее мы не обсуждаем и не разглашаем. У нас они точно есть, мы их реализуем. Не всегда это удается и здесь нужно понимать, в чем особенность. Кинбурнская коса отделена от части деоккупированной части Николаевской области крупным Днепро-Бугским лиманом. Это путь для гражданского транспортного судоходства, для того чтобы снова ожили Николаевские порты, их там много. Это город корабелов (Николаев – 24 Канал), помним, и оттуда могли бы тоже функционировать навигационные транспортные маршруты,

– заметила она.

Как объяснила спикер, именно поэтому оккупанты пытаются удерживать Кинбурнскую косу. Россияне хотят контролировать морской коридор и давить на украинскую экономику.

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