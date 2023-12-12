Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк нагадала, що Кінбурнська коса є півостровом. Ця територія сполучена з тією частиною Херсонщини, яка зараз тимчасово окупована росіянами.

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Що відбувається на Кінбурнській косі

Речниця Сил оборони Півдня заявила, що росіяни мають сполучення з суходолом з тимчасово окупованої території Херсонщини. Завдяки цьому в окупантів є можливість туди підтягувати сили та резерви, під'їжджати та виїжджати своїм технічним забезпеченням та тероризувати мирне населення. Місцеві жителі затиснуті в цих обставинах, адже загарбники давно замінували за периметром населені пункти, щоб населення нікуди не поділося.

Ворог продовжує використовувати місцеве населення як живий щит, ховаючись за ними, розташовуючи буквально артилерійські розрахунки у дворах місцевих мешканців. Обстрілюють протилежний берег, Очаківську, Куцурубську громаду для того, щоб час від часу тероризувати Миколаївщину і перемикати увагу Сил оборони,

– пояснила вона.

Окупанти активізовуються на Кінбурнській косі, щойно наші воїни посилюють обстріли позицій росіян на лівобережній Херсонщині. За її словами, Сили оборони спостерігають за окупантами та вивчають їхню тактику. Але загарбники теж вчаться та вдосконалюється. Вони намагаються перехитрити українських захисників, які перебувають у складних умовах.

Якщо вони (росіяни – 24 Канал) з тимчасово окупованого берега можуть собі дозволити обстріли хаотичні, килимові, використовуючи реактивні системи залпового вогню, які гатять по населених пунктах, то ми такої роботи собі дозволити не можемо. Ми усвідомлюємо, що вони ховаються за нашими українськими мешканцями там. Наша задача – відстежити їх у вразливій локації, там, де це не зашкодить місцевим. Тому ми відпрацьовуємо точково,

– зауважила речниця.

Чи можна деокупувати Кінбурнську косу

Гуменюк заявила, що Кінбурнську косу непросто деокупувати. Однак наші воїни знають, як це зробити. Має бути збіг декількох обставин та ситуацій, які будуть створені штучно бойовим розрахунком.

Звісно свої плани наперед ми не обговорюємо і не розголошуємо. Ми їх точно маємо, ми їх реалізуємо. Не завжди це вдається і тут треба розуміти, в чому полягає особливість. Кінбурнська коса відділена від тієї частини Миколаївської області, яка вже деокупована, великим Дніпро-Бузьким лиманом. Це шлях для цивільного транспортного судноплавства, для того, щоб знову ожили Миколаївські порти, їх там багато. Це місто корабелів (Миколаїв – 24 Канал), пам'ятаємо, і звідти могли б теж функціонувати навігаційні транспортні маршрути,

– зауважила вона.

Як пояснила речниця, саме тому окупанти намагаються утримувати Кінбурнську косу. Росіяни хочуть контролювати морський коридор та тиснути на українську економіку.

Інші заяви Гуменюк