Есть обнадеживающие сигналы, – военный эксперт о ситуации на линии Сватово – Кременная

Появляется все больше заявлений, что Вооруженные Силы Украины активизировались на линии Сватово – Кременная. Эксперты уверяют, что это обнадеживающие сигналы и может свидетельствовать о том, что наши военные продвигаются на этом направлении.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Харук. Он подтвердил, что действительно поступает информация об активизации наступательных действий ВСУ в этом направлении, но конкретики пока нет.

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По его словам, все идет к тому, что, возможно, на линии Сватово – Кременная будет активизация боевых действий из-за погодных условий.

Грязь, которая превращается в грунтовые дороги, станет проходной для военной техники. Соответственно, обе стороны смогут активизировать свои действия. Но с того, что я вижу, – инициатива за украинской стороной,

– заявил Харук.

Эксперт отметил, что в районе Сватового есть определенные обнадеживающие сигналы о возможном увольнении двух населенных пунктов. "Этот район важен, поэтому россияне будут его пытаться удержать, поэтому ВСУ будет сложно пробиться на линию Сватово – Кременная", – говорит Харук.

Военный аналитик объяснил, что не стоит забывать о том, что не только оккупанты освободили свои резервы с правобережья Херсонщины, но очевидно, что и наши войска не остались на месте для контроля Днепра.

По его мнению, более серьезные части Украина тоже могла перебросить на более приоритетные направления. "Понятно, что об этом не объявляется, это правильно, но такие выводы логичны", – добавил эксперт.

Таким образом, можно надеяться в ближайшие дни позитивного для нас развития событий на этом ключевом направлении Луганщины (линии Сватово – Кременная – 24 канал),

– подытожил Харук.

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