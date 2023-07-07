МАГАТЭ имеет "прогресс" в осмотре Запорожской АЭС после заявлений Украины о заминировании

Эксперты агентства МАГАТЭ имеют определенный "прогресс" в доступе к обзору ЗАЭС после заявлений украинских властей по заминированию станции. Так, организация смогла осмотреть еще несколько блоков Запорожской АЭС.

Об этом во время пресс-конференции в Токио рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Несмотря на это, он отметил, что кровлю крыш станции агентство еще не осмотрело.

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МАГАТЭ отчиталось об осмотре ЗАЭС

Гросси отметил, что МАГАТЭ получило больше доступа к обзору Запорожской АЭС от оккупационных войск. Однако все-таки на несколько объектов, на которые экспертов агентства еще не пустили.

У нас есть прогресс и смогли получить больше доступа (на станцию – 24 Канал). Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационной – 24 Канал) власти, чтобы подняться туда,

– подчеркнул Гросси.

Также глава МАГАТЭ выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ все же получат разрешение на осмотр крыш блоков станции. В то же время он подчеркнул, что организация уже осмотрела охлаждающие пруды и другие места на территории станции.

Напоследок Гросси заверил, что МАГАТЭ не увидело никаких признаков взрывчаток или мин в этих местах.

Какая ситуация на Запорожской АЭС сейчас

Глава ГУР МО Кирилл Буданов 6 июля сказал, что угроза теракта на Запорожской АЭС "тихонько спадает". По его словам, этому поспособствовали как публичные, так и непубличные обращения украинской власти.

Кроме этого, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что украинские власти контролирует любые изменения в работе ЗАЭС. Он также подчеркнул, что важно говорить о любых изменениях публично, ведь это снижает уровень предполагаемого теракта на атомной станции.

В "Энергоатоме" сообщили, что Запорожскую АЭС удалось подключить к основной высоковольтной линии питание. Эту линию удалось починить после того, как ее повредили россияне 4 месяца назад.