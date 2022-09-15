Путин не рассчитывает на второй фронт, – политолог о ситуации в Нагорном Карабахе

Армения оказалась в достаточно сложной для себя ситуации с Нагорным Карабахом. Путин не заинтересован в том, чтобы открывать новый фронт. А страны ОДКБ тоже не хотят портить отношения с Азербайджаном.

О ситуации в Нагорном Карабахе 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего и политолог Игорь Тишкевич. По его словам, сейчас на территории Армении официально находится 102 российская военная база россии. Ее действительно могут использовать для обороны и охраны границ Армении.

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Однако путин не заинтересован в эскалации ситуации. Он просто пытался продемонстрировать силу – его войска заняли по тревоге позиции в нескольких населенных пунктах, которые Азербайджан показательно перестал обстреливать.

ОДКБ просто взволнованы событиями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поднял ставки и официально обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности. Эта попытка, вероятнее всего, не понравилась путину. Ведь ОДКБ продемонстрировала неспособность выполнить свою функцию по защите членов организации.

Самое интересное, что другие представители ОДКБ также не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с Азербайджаном.

У ОДКБ есть несколько государств, кроме Армении, в интересах которых не иметь обострения с Азербайджаном. В значительной части государств Центральной Азии есть потенциальные энергетические и экономические проекты с Азербайджаном и Турцией. Армения для них не является ценностью,

– отметил Тишкевич.

Вполне логично можно предположить, что беларусь могла бы помочь армии. Однако у лукашенко очень хорошие личные отношения с Реджепом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым. И ему совсем невыгодно их портить. Ведь Азербайджан и Турция – определенный контрабандный хаб, позволяющий обойти санкции. К тому же, Баку регулярно закупает белорусское оружие.

Откроет ли путин второй фронт в Нагорном Карабахе – отвечает Тишкевич: смотрите видео

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: главное