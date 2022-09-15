Путин не рассчитывает на второй фронт, – политолог о ситуации в Нагорном Карабахе
Армения оказалась в достаточно сложной для себя ситуации с Нагорным Карабахом. Путин не заинтересован в том, чтобы открывать новый фронт. А страны ОДКБ тоже не хотят портить отношения с Азербайджаном.
О ситуации в Нагорном Карабахе 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего и политолог Игорь Тишкевич. По его словам, сейчас на территории Армении официально находится 102 российская военная база россии. Ее действительно могут использовать для обороны и охраны границ Армении.
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Однако путин не заинтересован в эскалации ситуации. Он просто пытался продемонстрировать силу – его войска заняли по тревоге позиции в нескольких населенных пунктах, которые Азербайджан показательно перестал обстреливать.
ОДКБ просто взволнованы событиями
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поднял ставки и официально обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности. Эта попытка, вероятнее всего, не понравилась путину. Ведь ОДКБ продемонстрировала неспособность выполнить свою функцию по защите членов организации.
Самое интересное, что другие представители ОДКБ также не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с Азербайджаном.
У ОДКБ есть несколько государств, кроме Армении, в интересах которых не иметь обострения с Азербайджаном. В значительной части государств Центральной Азии есть потенциальные энергетические и экономические проекты с Азербайджаном и Турцией. Армения для них не является ценностью,
– отметил Тишкевич.
Вполне логично можно предположить, что беларусь могла бы помочь армии. Однако у лукашенко очень хорошие личные отношения с Реджепом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым. И ему совсем невыгодно их портить. Ведь Азербайджан и Турция – определенный контрабандный хаб, позволяющий обойти санкции. К тому же, Баку регулярно закупает белорусское оружие.
Откроет ли путин второй фронт в Нагорном Карабахе – отвечает Тишкевич: смотрите видео
Конфликт между Арменией и Азербайджаном: главное
- В ночь на 13 сентября и Азербайджан, и Армения заявили об обстрелах и провокациях на границе, обвинив друг друга.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился за помощью к ОДКБ. Туда входят, кроме Армении, россия, беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Однако там им не помогли оружием или войском.
- Обострение снова произошло из-за Нагорного Карабаха. После поражения в 2020 году армяне должны были эвакуировать свои войска оттуда. В июле 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россию в саботаже мирных договоренностей. Они якобы побуждали армянскую армию оставаться в Нагорном Карабахе.
- Утром 15 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения и Азербайджан якобы достигли договоренности о перемирии. Однако письменного документа пока нет.
- Армяне возмущены из-за ситуации с Нагорным Карабахом. Они вышли на протесты и потребовали отставки премьера.
- Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе читайте по ссылке.
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