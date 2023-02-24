Путин провоцировал нас через Приднестровье еще год назад, – Зеленский об атаке России на Молдову

Президент Зеленский констатировал, что с начала широкомасштабной войны Россия совершала провокации со стороны Приднестровья. Очевидно, Москва ищет информационную основу для того, чтобы атаковать территории Молдовы.

По случаю годовщины с начала большого вторжения России в наше государство глава Украины Владимир Зеленский решил дать пресс-конференцию для СМИ. В этом материале 24 Канал сообщает о том, как президент прокомментировал возможное обострение конфликта между непризнанным никем Приднестровьем и государством Молдовой.

Смотрите также Год несокрушимости: главные тезисы по пресс-конференции Зеленского в годовщину вторжения

Россия есть там, где есть слабость

Зеленский отдает себе отчет в том, что российские оккупанты есть там, "где есть слабое место". Собственно, речь идет, в частности, о тех государствах, которые до этого имели влияние Москвы еще в советское время. И о тех государствах, где были проблемы, конфликты и сепаратные институты. Молдова под это описание, к сожалению, подходит.

Вы знаете пример Молдовы. Наша разведка перехватила документ. Я откровенно об этом сказал и привез эту информацию в ЕС. Так передал ее Маи Санду (президенте Молдовы – 24 Канал). Там есть доказательства, что они (россияне) хотели сменить руководство государства,

– сказал украинский президент.

По его словам, через сушу Россия никак не сможет атаковать Молдову, ведь у нее нет границы с этим государством, однако, очевидно, может использовать в этих целях Приднестровье.

О документе, о котором упомянул Зеленский, стало известно в первые недели февраля этого, 2023 года. В нем говорится, как именно Россия планировала изменить политическое устройство в Модове.

Украинский лидер констатировал, что сейчас кремлевские пропагандисты вбрасывают информационное пространство сообщения о том, что на контактной линии между Приднестровьем и Украиной есть определенное обострение. Также они время от времени оккупанты открывают огонь и врут о том, что Вооруженные Силы нашего государства могут зайти на "их территорию".

Они (Россия и Приднестровье – 24 Канал) провоцируют постоянно. С начала войны были выстрелы. Они хотели, чтобы мы (ВСУ) вошли. Я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала, как решить этот вопрос. Это было в начале великой войны. Они провоцировали,

– акцентировал Зеленский.

Вспомним к этой теме, как Минобороны Молдовы отреагировало на информацию о возможном обострении ситуации в их стране. Собственно, там опровергли заявления Кремля о том, что якобы Украина планирует провокации, и отметили, что пока серьезных угроз нет.

Однако ведомства обороны Молдовы ежедневно отслеживают ситуацию и сделают все для обеспечения стабильности в государстве.