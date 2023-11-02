До "потолка" еще далеко: какая ситуация с санкциями против России

Правда ли, что санкции против России "достигли потолка" и "распространять их некуда"? О чем иногда можно услышать от чиновников из дружественных стран.

Мы проанализировали свою санкционную базу, которую ведем еще с 2015 года, и можем заявить, что это не так.

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Британские и канадские санкции не впечатляют

По состоянию на 1 сентября 2023 года против 4 822 юридических лиц (это 67% от общего количества юрлиц в базе) введены только санкции Украины. Уже Украина ждет "синхронизации списков" от партнеров.

Несмотря на достаточно большой объем американских санкций и важное значение для поддержания и усиления санкционного давления на Россию, еще очень много юрлиц должны оказаться в санкционных списках США.

Но не менее важно попадание всех российских предприятий ВПК в санкционные списки всех стран санкционной коалиции. Именно санкции США являются наиболее эффективным примером для партнеров.

Несмотря на то, что уже с декабря 2022 года некоторые европейские функционеры начали говорить, что санкции ЕС уже "достигли своего потолка", европейские санкции против юридических лиц – это, к сожалению, только 11% от общего количества юрлиц, в отношении которых введены санкции.

Несмотря на большую роль Великобритании и Канады в поддержке Украины в борьбе против российской агрессии, британские и канадские санкции в отношении юрлиц пока не поражают масштабами.

Вывод из нашего анализа – необходимость синхронизации санкций всех партнеров по "санкционной коалиции" и дальнейшего наращивания санкций в отношении юридических лиц.

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"Засветить" и ограничить каждое предприятие, имеющее прямое или косвенное отношение к российскому ВПК или к финансированию войны – это то, что поможет предотвратить производство агрессором современного оружия в нужном для ведения войны количестве.

Самое креативное направление в России – схемы по обходу санкций

Мы видим сколько усилий и креатива применяет сегодня Россия для создания схем обхода санкций. Придумать способ, как обмануть соседей или что-то украсть – это действительно, пожалуй, самое креативное направление деятельности России еще со времен СССР.

К сожалению, это будет соревнование в скорости принятия решений. Здесь большинству наших западных партнеров тоже есть над чем задуматься. По меньшей мере, над тем, что для эффективности санкций нужно иметь специальные механизмы и инфраструктуру введения, имплементации, контроля соблюдения санкций. Да, это дополнительные структуры, люди, бюджетные средства.

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Нет, мы не наивны. Мы видим, как тяжело одобряются многие важные решения. Мы понимаем политические сложности, которые приходится преодолевать тем, кто понимает необходимость остановить российскую агрессию. Но мы видим и мировые тенденции. О глобальной экономике по состоянию на 24 февраля 2022 года в этом мире придется забыть. Надолго. Строить новую систему мировой безопасности и новые экономические связи – через потери и кризис. К сожалению, этому нет альтернативы.

Санкции – это надолго. Надежды тех, кто ожидал, что "кризис" как-то сам пройдет, не оправдались. Вместо этого поступает понимание, что настоящий кризис в мире только начинается.

Санкции – блокирование активов, инвестиционные, экспортные и другие ограничения – надолго станут одним из инструментов (не самым плохим, к сожалению) общения между отдельными государствами и группами государств. Поэтому у каждой страны должны быть соответствующие органы и процедуры. Еще на вчера. Сегодня этим нужно заниматься срочно.