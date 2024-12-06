Враг атакует возле Покровска и Курахово, только там почти сотня штурмов: карта боев на 6 декабря

Продолжаются 1017 сутки полномасштабной войны, захватническая армия продвигается на Востоке. Сложнее всего ситуация сейчас наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, враг не оставляет попытки проведения штурмов там.

Также десятки наступательных действий зафиксировали на Времовском направлении. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Минус почти 1700 оккупантов и десятки единиц техники: потери России на 6 декабря

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялась одна безрезультатная вражеская атака в районе Тихого.

Противник пытался продвинуться возле Тихого: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.

Враг атаковал возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековки, Твердохлебового, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском Лесничестве.

Оккупанты активизировались возле Тернов: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Нилиповки.

Ситуация в Торецке: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка.

Россияне наступают на Лисовку: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки.

Вражеская армия имеет продвижение в Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 37 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.

Противник приближается к Новодаровке: смотрите на карте

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза.